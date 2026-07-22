Po 74 letih odkrili izginulo letalo, na katerem je umrlo 52 ljudi

Iskalna ekipa je našla razbitine letala, ki je pred 74 leti strmoglavilo ob obali Portorika, poroča News Nationnow. Gre za letalo, na katerem je v strmoglavljenju umrlo 52 ljudi in zaradi katerega je prišlo do trajnih ukrepov v letalstvu.
Razbitine so odkrili 2. junija, približno 610 metrov pod gladino Atlantika. Letalo je bilo ob odkritju razcepljeno na dva dela, je v torek sporočila fundacija Air/Sea Heritage. Povedali so tudi, da so razbitine odkrili z uporabo visokoločljivostnega sonarja in avtonomnega podvodnega vozila.
Podjetje ASHF s predsednikom Russom Matthewsom na čelu se je iskanja "izginulega" letala lotilo pred sedmimi leti. Sprva so pregledovali poročila o preiskavah nesreč in izvedli več preiskav ob obali San Juana. Nato jih je sodelovanje z Joshem Gatesom, raziskovalcem in voditeljem oddaje "Expedition Unknown", vodilo do več namigov, ki so jim kasneje pomagali pri iskanju, vključno z zemljevidom, ki so ga ustvarili piloti ameriških zračnih sil, ki so bili priča nesreči.
Pred nekaj tedni pa se je njihovi ekspediciji pridružilo še plovilo z avtonomnim podvodnim vozilom. Gates in Matthews sta imela po poročanju portala Today le dva dni časa, da s podvodnim dronom locirata letalo. A to jima je uspelo že v prvem poskusu.
"Fotografski pregled mesta razbitin je zagotovil dokončno identifikacijo s slikami, ki jasno prikazujejo ikonični logotip Pan American in ime letala, ki sta še vedno čitljiva na poškodovanem, a večinoma nedotaknjenem in dobro ohranjenem trupu," je sporočila fundacija.
Preživeli strmoglavljenje, a v le treh minutah potonili
Letalo Douglas DC-4 je 11. aprila 1952 kmalu po vzletu iz Portorika s 64 potniki in petimi člani osebja na krovu zaradi okvare motorja pristalo na gladini Atlantika. Strmoglavljenje so sprva preživeli vsi. A njihova usoda se je kmalu povsem obrnila.
Zaradi pomanjkanja varnostnih navodil, precejšnje jezikovne ovire in brez usklajenega postopka evakuacije je namreč v potniški kabini zavladal kaos. Letalo se je v razburkanem morju potopilo v manj kot treh minutah, je sporočila fundacija. Preživelo je le 17 ljudi.
Tragedija je spodbudila Odbor za civilno aeronavtiko, predhodnika Zvezne uprave za letalstvo, da je uvedel obvezna varnostna navodila pred poleti in demonstracijo postopkov za izredne dogodke v sili.
"Vsakič, ko danes stopite na letalo, ste varnejši zaradi tega, kar se je zgodilo s tem letalom in njegovimi potniki pred tri četrt stoletja," je dejal Josh Gates, raziskovalec in voditelj oddaje Expedition Unknown.
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