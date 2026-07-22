Po 74 letih odkrili izginulo letalo, na katerem je umrlo 52 ljudi

Iskalna ekipa je našla razbitine letala, ki je pred 74 leti strmoglavilo ob obali Portorika, poroča News Nationnow. Gre za letalo, na katerem je v strmoglavljenju umrlo 52 ljudi in zaradi katerega je prišlo do trajnih ukrepov v letalstvu.

Razbitine so odkrili 2. junija, približno 610 metrov pod gladino Atlantika. Letalo je bilo ob odkritju razcepljeno na dva dela, je v torek sporočila fundacija Air/Sea Heritage. Povedali so tudi, da so razbitine odkrili z uporabo visokoločljivostnega sonarja in avtonomnega podvodnega vozila.

Podjetje ASHF s predsednikom Russom Matthewsom na čelu se je iskanja "izginulega" letala lotilo pred sedmimi leti. Sprva so pregledovali poročila o preiskavah nesreč in izvedli več preiskav ob obali San Juana. Nato jih je sodelovanje z Joshem Gatesom, raziskovalcem in voditeljem oddaje "Expedition Unknown", vodilo do več namigov, ki so jim kasneje pomagali pri iskanju, vključno z zemljevidom, ki so ga ustvarili piloti ameriških zračnih sil, ki so bili priča nesreči.