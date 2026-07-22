Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po 74 letih odkrili izginulo letalo, na katerem je umrlo 52 ljudi

San Juan, 22. 07. 2026 09.04 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Letalo Pan American

Usoda letala Pan Am, ki je pred 74 leti strmoglavilo v Atlantik, ni bila nikoli neznana. Znano ni bilo le, kje točno se nahajajo njegove razbitine. Prvotno nesrečo, ko je letalo pristalo na vodni gladini, so namreč preživeli vsi na krovu. A incident je kmalu postal tragičen, ko se je začela kabina polniti z vodo. Od 64 potnikov in petih članov posadke se je uspelo rešiti le 17 ljudem.

Iskalna ekipa je našla razbitine letala, ki je pred 74 leti strmoglavilo ob obali Portorika, poroča News Nationnow. Gre za letalo, na katerem je v strmoglavljenju umrlo 52 ljudi in zaradi katerega je prišlo do trajnih ukrepov v letalstvu.

Razbitine so odkrili 2. junija, približno 610 metrov pod gladino Atlantika. Letalo je bilo ob odkritju razcepljeno na dva dela, je v torek sporočila fundacija Air/Sea Heritage. Povedali so tudi, da so razbitine odkrili z uporabo visokoločljivostnega sonarja in avtonomnega podvodnega vozila.

Podjetje ASHF s predsednikom Russom Matthewsom na čelu se je iskanja "izginulega" letala lotilo pred sedmimi leti. Sprva so pregledovali poročila o preiskavah nesreč in izvedli več preiskav ob obali San Juana. Nato jih je sodelovanje z Joshem Gatesom, raziskovalcem in voditeljem oddaje "Expedition Unknown", vodilo do več namigov, ki so jim kasneje pomagali pri iskanju, vključno z zemljevidom, ki so ga ustvarili piloti ameriških zračnih sil, ki so bili priča nesreči.

Žrtve nesreče letala Pan Am
Žrtve nesreče letala Pan Am
FOTO: Profimedia

Pred nekaj tedni pa se je njihovi ekspediciji pridružilo še plovilo z avtonomnim podvodnim vozilom. Gates in Matthews sta imela po poročanju portala Today le dva dni časa, da s podvodnim dronom locirata letalo. A to jima je uspelo že v prvem poskusu.

"Fotografski pregled mesta razbitin je zagotovil dokončno identifikacijo s slikami, ki jasno prikazujejo ikonični logotip Pan American in ime letala, ki sta še vedno čitljiva na poškodovanem, a večinoma nedotaknjenem in dobro ohranjenem trupu," je sporočila fundacija.

Preživeli strmoglavljenje, a v le treh minutah potonili

Letalo Douglas DC-4 je 11. aprila 1952 kmalu po vzletu iz Portorika s 64 potniki in petimi člani osebja na krovu zaradi okvare motorja pristalo na gladini Atlantika. Strmoglavljenje so sprva preživeli vsi. A njihova usoda se je kmalu povsem obrnila.

Zaradi pomanjkanja varnostnih navodil, precejšnje jezikovne ovire in brez usklajenega postopka evakuacije je namreč v potniški kabini zavladal kaos. Letalo se je v razburkanem morju potopilo v manj kot treh minutah, je sporočila fundacija. Preživelo je le 17 ljudi.

Tragedija je spodbudila Odbor za civilno aeronavtiko, predhodnika Zvezne uprave za letalstvo, da je uvedel obvezna varnostna navodila pred poleti in demonstracijo postopkov za izredne dogodke v sili.

"Vsakič, ko danes stopite na letalo, ste varnejši zaradi tega, kar se je zgodilo s tem letalom in njegovimi potniki pred tri četrt stoletja," je dejal Josh Gates, raziskovalec in voditelj oddaje Expedition Unknown.

pan am nesreča

Izpoved Srba, ki ga je skoraj posesalo iz letala: Čudež, da sem živ

Razbil šipo gorečega vozila in voznika skozi okno izvlekel na varno

24ur.com 53 let po nesreči našli razbitine letala, ki je izginilo v snežnem metežu
24ur.com Potopitev luksuzne jadrnice: štirje niso utonili, temveč so se zadušili
24ur.com Tri sekunde pred pristankom se je oglasil alarm, ob tla udarili z 250 km/h
24ur.com Zlomljeno krilo: vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče
24ur.com Groza na letalu: med letom se je odlomil del krila
24ur.com Groza na potapljajočem se čolnu: pred očmi matere zadavil 16-letno dekle
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njegovi otroci so zrasli, fotografije presenetile vse
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Kdaj hrana postane problem
Kdaj hrana postane problem
Znaki, da ste alergični na alkohol
Znaki, da ste alergični na alkohol
Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca
Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca
cekin
Portal
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
dominvrt
Portal
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820