Po aktivaciji katapultnih sedežev na Tu-22M3 umrli trije piloti

Letalo Tu-22M3 je bombnik tretje generacije, ki izvira še iz časov Sovjetske zveze. Gre za delovnega konja ruskih letalskih in mornariških sil. Pri Kalugi je nameščena eskadrilja, ki je bila udeležena v incident. Kot poroča TASS, je namreč med zaganjanjem motorjev prišlo do nenadne aktivacije katapultnih sedežev v letalu. Številni katapultni sedeži potrebujejo ali zadostno hitrost ali višino, da se padalo uspešno odpre, a kot so povedali ruski strokovnjaki, ta verzija Tu-22M3 takšnih sedežev nima, zato so bile za večino posadke poškodbe usodne.

Vir je za TASS povedal, da je "med umrlimi tudi poveljnik eskadrilje, ki je sedel na sedežu za inštruktorje". Četrti pilot je bil hudo ranjen in so ga prepeljali v bolnišnico. Rusko obrambno ministrstvo je incident potrdilo in dodalo, da so začeli podrobno preiskavo incidenta, saj sprva ni bilo jasno, kako bi se lahko med zaganjanjem motorjev katapultni sedeži aktivirali, zato domnevajo tudi, da je prišlo do aktivacije pred zagonom motorjev.