Po ameriškem napadu na Iran izredno zasedanje IAEA, Trump namignil na spremembo režima

Po ameriškem nedeljskem napadu na iranske jedrske objekte se bo Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo sestal na izrednem zasedanju. Iranski zunanji minister Abas Aragči bo medtem obiskal Moskvo, kjer se bo po napadih posvetoval z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Čeprav so ameriški uradniki v nedeljo zatrjevali, da sprememba režima ni bila cilj napada, je Trump namignil, da bi lahko v Iranu prišlo do spremembe režima. O ameriškem napadu na Iran je na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Kitajska, Pakistan in Rusija so sestavile osnutek resolucije, ki zahteva takojšnje premirje, o čemer bo Varnostni svet predvidoma glasoval v prihodnjih dneh, čeprav se pričakuje veto ZDA.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 07.42 Severna Koreja ostro obsoja ameriške napade na Iran Predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva je po poročanju Al Jazeere dejal, da ameriški napadi na Iran kršijo Ustanovno listino ZN. Severna Koreja "ostro obsoja napad ZDA na Iran, ki je nasilno poteptala ozemeljsko celovitost in varnostne interese suverene države". Za napetosti je okrivil "nenehne vojne poteze in ozemeljsko širitev" Izraela, ki jih "Zahod sprejema in spodbuja". Mednarodno skupnost je pozval, da soglasno obsodi in zavrne konfrontacijska dejanja ZDA in Izraela. icon-clock 07.33 Ruski veleposlanik pri ZN: ZDA odprle Pandorino skrinjico Prvič odkar je v ZDA oblast prevzel Trump je ruski veleposlanik pri ZN na zasedanju Varnostnega sveta Vasilij Nebenzija neposredno in odločno napadel Washington in najodločneje obsodil nevarno in provokativno dejanje proti Iranu z napadom na jedrske objekte. Dejal je, da se ZDA igrajo z varnostjo celotnega človeštva in so odprle Pandorino skrinjico, kjer nihče ne ve, kakšno trpljenje bo sledilo. "Washington in zahodni Jeruzalem se imata za najvišja razsodnika in sta pripravljena na vsak zločin in kršenje mednarodnega prava. Američanom smo ponujali posredniške storitve, ampak jih diplomacija očitno ne zanima," je dejal Nebenzija. Zatrdil je, da ZDA odslej nihče ne bo verjel več ničesar. icon-clock 06.46 State Department Američane ob potovanju v tujino opozarja na previdnost "Spopad med Izraelom in Iranom je povzročil motnje v potovanjih in občasna zapiranja zračnega prostora nad Bližnjim vzhodom. V tujini obstaja možnost demonstracij proti ameriškim državljanom in interesom. State Department svetuje državljanom naj bodo bolj previdni, pozorno preberejo opozorila o potovanjih, informacije o državah in zadnja varnostna opozorila o državah, ki jih nameravajo obiskati," piše v svarilu State Departmenta. icon-clock 06.36 Zunanji ministri EU o Iranu in odnosih z Izraelom Zunanji ministri članic EU bodo danes razpravljali o ugotovitvah pregleda sporazuma z Izraelom, ki ga je spričo humanitarne krize v Gazi sprožila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Govorili bodo še o izraelsko-iranskem konfliktu, potem ko so ZDA v noči na nedeljo napadle jedrske objekte v Iranu. Preberi še Zunanji ministri EU o odnosih z Izraelom in Iranu icon-clock 06.34 Iranske rakete naj bi zadele izraelsko letališče Ben Gurion V iranskem odgovoru na ameriški napad so rakete v nedeljo zadele več tarč v Izraelu, med njimi mednarodno letališče Ben Gurion v Tel Avivu, biološki raziskovalni objekt, logistične baze ter nekatere poveljniške in nadzorne centre, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema francoska agencija AFP. Več ljudi je ranjenih.

ZDA so po lastnih navedbah v natančni operaciji Polnočno kladivo v noči na nedeljo v svojem največjem napadu z bombniki B-2 napadle tri jedrske objekte v Iranu – Natanc, Isfahan ter podzemni objekt za bogatenje urana Fordo. Operacijo je po navedbah obrambnega ministra ZDA Peta Hegsetha odobril predsednik ZDA Donald Trump za "nevtralizacijo groženj nacionalnim interesom ZDA", ki da jih je predstavljal iranski jedrski program. Zagotovil je, da cilj operacije ni bila sprememba režima v Teheranu.

Trump je po napadu zatrdil, da so popolnoma uničili ključne objekte za bogatenje urana v Iranu, čeprav potrditve o dejanski škodi še ni. Hegseth je potrdil, da ocenjevanje škode še poteka, da pa so po prvih ocenah v natančnih napadih zadeli, kar so želeli, tako da so dosegli cilj in uničili iranske jedrske ambicije.

Iranske rakete naj bi zadele izraelsko letališče Ben Gurion

V iranskem odgovoru na sobotni ameriški napad so rakete v nedeljo zadele več tarč v Izraelu, med njimi mednarodno letališče Ben Gurion v Tel Avivu, biološki raziskovalni objekt, logistične baze ter nekatere poveljniške in nadzorne centre, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema francoska agencija AFP. Več ljudi je ranjenih. Irna je poročala, da je proti Izraelu v 20. valu iranskega odgovora poletelo 40 raket. Izraelska policija je sporočila, da so cilje zadele tri, pri čemer je bilo ranjenih 23 ljudi, navaja AFP. Izraelska vojska je danes zjutraj sporočila, da Iran nadaljuje raketne napade, po državi so zatulile sirene, ljudje so se umaknili v zaklonišča, o žrtvah pa uvodoma niso poročali.

Izraelska vojska je še sporočila, da so njena letala v nedeljo v Iranu zadela več deset vojaških tarč, med njimi izstrelišče raket dolgega dosega v mestu Jazd v središču Irana. Iranski mediji so poročali, da je bilo v teh napadih ubitih devet pripadnikov revolucionarne garde, raketa pa naj bi zadela še reševalno vozilo in ubila tri ljudi. Guverner Teherana Mohamed Sadeg Motamedian je poročal, da je bilo od prvih izraelskih napadih 13. junija doslej v prestolnici napadenih več kot 200 lokacij. Izraelski napadi na Iran naj bi do nedelje zahtevali več kot 400 smrtnih žrtev, iranski odgovori na napade pa so na izraelski strani ubili 24 ljudi, navaja AFP. Svetovalec ajatole Alija Hameneja Ali Akbar Velajati je v nedeljo dejal, da bodo kot legitimno tarčo jemali vsako državo v regiji Bližnjega vzhoda in drugje, ki jo ameriške sile izkoriščajo za napade na Iran. "Amerika je napadla srce islamskega sveta in jo čakajo nepopravljive posledice," je izjavil Velajati.

Tudi predsednik države Masud Pezeškian je zagotovil, da bodo ZDA dobile odgovor na napade, še en svetovalec Hameneja Ali Šamkani pa je dejal, da četudi bodo v napadih uničeni jedrski objekti, igra ne bo končana, ker bo obogateni uran ostal skupaj z avtohtonim znanjem in politično voljo, navaja AFP. Posledice ameriških napadov na tri jedrske objekte v Iranu še niso jasne, vendar pa ameriški mediji poročajo, da je Iran obogateni uran najverjetneje že preselil nekam na varno. Izrael je napade na Iran utemeljil s ciljem uničenja jedrskega programa Teherana.

Izredno zasedanje IAEA

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je v nedeljo sporočila, da po napadih niso zaznali povečanega sevanja ob iranskih jedrskih objektih, da pa bodo dodatne ocene razmer sporočili, ko bo na voljo več informacij. Svet guvernerjev IAEA se bo sicer danes sestal na izrednem zasedanju. Iranski zunanji minister Abas Aragči je opozoril, da bodo ameriški napadi imeli trajne posledice.

Ruski veleposlanik pri ZN: ZDA odslej nihče ne bo verjel več ničesar

V nedeljsko zvečer je v New Yorku potekalo že tretje izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, odkar je Izrael 13. junija napadel Iran. Izredno zasedanje je sledilo ameriškim zračnim napadom na tri jedrske objekte v Iranu, ki so sprožili nepredvidljive posledice za mir in varnost ne le v regiji Bližnjega vzhoda, ampak po celem svetu.

Kitajska, Pakistan in Rusija so sestavile osnutek resolucije, ki zahteva takojšnje premirje, o čemer bo Varnostni svet predvidoma glasoval v prihodnjih dneh, čeprav se pričakuje veto ZDA.

Prvič odkar je v ZDA oblast prevzel Trump, je ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija neposredno in odločno napadel Washington in najodločneje obsodil nevarno in provokativno dejanje proti Iranu z napadom na jedrske objekte. Dejal je, da se ZDA igrajo z varnostjo celotnega človeštva in so odprle Pandorino skrinjico, kjer nihče ne ve, kakšno trpljenje bo sledilo. "Washington in zahodni Jeruzalem se imata za najvišja razsodnika in sta pripravljena na vsak zločin in kršenje mednarodnega prava. Američanom smo ponujali posredniške storitve, ampak jih diplomacija očitno ne zanima," je dejal Nebenzija. Zatrdil je, da ZDA odslej nihče ne bo verjel več ničesar. Pri tem je spomnil na nastop tedanjega državnega sekretarja Colina Powella leta 2003 v Varnostnem svetu proti Iraku, ki mu je sledilo desetletje kaosa. "Spet želijo, da verjamemo njihovim pravljicam. Zgodovina jih ni naučila ničesar," je dejal in dodal, da "teater absurda" dopolnjuje Velika Britanija, ki poziva k zadržanosti napadeno državo Iran.

Vršilka dolžnosti ameriške veleposlanice Dorothy Shea je dejala, da je bil namen napada uničenje jedrskih zmogljivosti največjega sponzorja terorizma na svetu in ZDA so ravnale v pomoč zavezniku Izraelu v kolektivni obrambi, ki je v skladu z Ustanovno listino ZN. "Iran že leta poziva k uničenju Izraela in ZDA in je odgovoren za nešteto smrtnih primerov po Bližnjem vzhodu. Prikriva svoj jedrski program in ovira jedrska pogajanja. Iran ne sme odgovoriti, ker ga, kot je dejal predsednik Trump, čaka uničujoče maščevanje," je dejala Shea. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da si ljudje v regiji ne morejo privoščiti novega cikla uničevanja, vendar pa svet spet drvi v brezno maščevanja za maščevanjem. "Prevladati mora diplomacija, civiliste je treba zaščititi, treba je zagotoviti varno plovbo, potrebujemo kredibilno rešitev z dostopom IAEA do iranskih objektov," je med drugim dejal Guterres.

Njegov pomočnik za Evropo, srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča je dejal, da ameriški napadi predstavljajo nevarno poglabljanje konflikta, ki je že uničil številna življenja v regiji. Generalni direktor IAEA Rafael Mariano Grossi pa je dejal, da jedrskih napadov na jedrske objekte ne sme biti nikoli. Večina članic Varnostnega sveta ZN ni naravnost obsodila ameriških napadov, ampak so kot Slovenija obsodile "vojaško eskalacijo" spopada med Izraelom in Iranom ter posledice za civilno prebivalstvo. "Pozivamo k takojšnjemu premirju," je dejala namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič. Po njenih navedbah Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi nejasne narave iranskega jedrskega programa. Izrazila je podporo Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) in potrdila trdno zavračanje širjenja jedrskega orožja ter vztrajala pri diplomaciji. "Pogajanja morajo vključevati iransko jedrsko vprašanje za kredibilno in celovito rešitev, ki jo bo mogoče preveriti, kakor tudi druge krize v regiji, vključno z Gazo. Pozivamo vse voditelje, naj pokažejo vodstvo za mir," je sklenila. Po njegovih besedah za zdaj še ne morejo z gotovostjo oceniti posledic napadov na podzemni objekt v Fordu, vendar pa takšni napadi tvegajo z velikimi posledicami čez meje napadene države. Veleposlanik Irana Amir Said Iravani je ocenil, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu na žalost ZDA spet potegnil v vojno, v kateri Amerika tvega lastno varnost. Zagotovil je, da bo Iran na agresijo odgovoril ob času, na kraju in v trenutku, ki ga bodo določile oborožene sile. Dejal je, da je Iran v dolgi zgodovini premagal še večje agresorje in jih bo tudi tokrat.

Trump namignil na spremembo režima v Iranu

Predsednik ZDA Trump je v nedeljo zvečer na svojem družbenem omrežju Truth Social namignil, da bi lahko v Iranu prišlo do spremembe režima. Člani njegove vlade so v nedeljo čez dan zatrjevali, da sobotni zračni napadi na tri iranske jedrske objekte niso bili namenjeni spremembi režima. "Uporaba izraza sprememba režima ni politično korektna, vendar če sedanji iranski režim ni mogel Irana narediti spet velikega, zakaj potem ne bi bila sprememba režima? MIGA," je zapisal Trump. Nato je objavil še, da so bombniki B-2, ki so izvedli napad na Iran, varno pristali v Missouriju po dobro opravljenem delu. Zatrdil je, da so povzročili ogromno škodo na objektih. Obrambni minister Hegseth je pred tem zatrdil, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima v Iranu, državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da so se ZDA sedaj pripravljene pogajati z Iranom, je poročala televizija CBS.

State Department Američane ob potovanju v tujino opozarja na previdnost

Ameriško zunanje ministrstvo je v nedeljo državljane, ki nameravajo potovati v tujino, opozorilo, naj bodo bolj previdni. Opozorilo je State Department izdal po ameriških zračnih napadih na Iran, ki obljublja neopredeljene povračilne ukrepe ob neopredeljenem času in kraju. "Spopad med Izraelom in Iranom je povzročil motnje v potovanjih in občasna zapiranja zračnega prostora nad Bližnjim vzhodom. V tujini obstaja možnost demonstracij proti ameriškim državljanom in interesom. State Department svetuje državljanom, naj bodo bolj previdni, pozorno preberejo opozorila o potovanjih, informacije o državah in zadnja varnostna opozorila o državah, ki jih nameravajo obiskati," piše v svarilu. To sledi nedeljskim napadom ameriških bombnikov na tri jedrske objekte v Iranu, ki so po navedbah ameriške strani povzročili ogromno škodo. Teheran je napovedal odgovor in med drugim zagrozil z napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Kot legitimno tarčo je označil tudi vse države v regiji, ki naj bi jih ZDA uporabile pri napadih na Iran. ZDA so v soboto začele izvajati evakuacijske lete za ameriške državljane iz Izraela. Prav tako so osebju na diplomatskih misijah v Iraku in Libanonu naročile, naj zapustijo državi.