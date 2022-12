Po aretaciji podpredsednice: Evropski parlament nasprotuje korupciji

Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi, je v odzivu na aretacijo grške evroposlanke in ene od podpredsednic parlamenta Eve Kaili sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Poslankina politična skupina S&D je Kaili začasno izključila.

"Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji. V tej fazi fazi ne moremo komentirati preiskav, ki so v teku, razen da bomo v celoti sodelovali z vsemi ustreznimi organi pregona in pravosodnimi organi," je na Twitterju danes zapisala Metsola, potem ko so v petek v okviru preiskave suma korupcije v Bruslju prijeli Kaili in več drugih oseb. Iz politične skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D), katere članica je Kaili, so v petek sporočili, da so poslanko in eno od podpredsednic Evropskega parlamenta začasno izključili iz skupine. Pred tem so jo izključili tudi iz grške socialistične stranke Pasok.

"Zgroženi smo nad obtožbami o korupciji v evropskih institucijah. Skupina S&D ne dopušča korupcije. Smo prvi, ki podpiramo temeljito preiskavo in popolno razkritje," so sporočili iz S&D in zagotovili, da bodo pri preiskavi v celoti sodelovali z vsemi preiskovalnimi organi. Ob tem so izrazili tudi zahtevo po prekinitvi dela parlamenta na vseh dosjejih in plenarnih glasovanjih v zvezi z zalivskimi državami, zlasti glede liberalizacije vizumskega režima in načrtovanih obiskov. Podoben poziv so podali tudi v liberalcih (Renew), tretji največji politični skupini v parlamentu, v kateri so ogorčeni nad poročili.

icon-expand Evropski parlament FOTO: Shutterstock