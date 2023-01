Po aretaciji sina mamilarskega kralja El Chapa so v Sinaloi izbruhnili neredi

V zvezni državi Sinaloa, v mestu Culiacan, so po podatkih mehiških oblasti aretirali sina zloglasnega mehiškega kralja mamil El Chapa. Oborožene sile so zjutraj izvedle racijo, po mestu pa so izbruhnili nemiri. Prišlo je tudi do streljanja, pri čemer je bilo zadeto potniško letalo mehiškega prevoznika Aeromexico.

icon-expand Ovidio Guzman-Lopez, ko je bil prejšnjič aretiran, a kmalu tudi izpuščen. FOTO: AP

Ovidio Guzman-Lopez naj bi bil eden izmed najvišje rangiranih članov velikega narkokartela Sinaloa. Slednja je ena izmed največjih organizacij za trgovino z drogami na svetu. Po aretaciji, ki se je po poročanju BBC zgodila ponoči, so po mestu Culiacan izbruhnili nemiri. V noči aretacije so pripadniki kartela blokirali ceste z gorečimi vozili, streljali na vojaške helikopterje in policijska vozila. Po navedbah enega od prebivalcev so se po aretaciji Guzmana, ki je bil ključni člen kartela Sinaloa, odvijali hudi večurni spopadi. "Ujeli so ga okoli 4. ure zjutraj in od takrat streljanje ni prenehalo. Nastala je prava zmešnjava – streljajo v zrak in poskušajo strmoglaviti helikopterje. Celotno mesto je v neredu," je dejal prebivalec. Župan Juan de Dios Gamez je na Twitterju potrdil, da zvezne oborožene sile od zore izvajajo operacijo v Culiacanu, blokirali so tudi različne predele mest. "Prebivalce Culiacana prosimo, naj zaradi blokad, ki so se zgodile v različnih delih mesta, ne zapuščajo domov," je dejal.

Streli so zadeli letalo prevoznika Aeromexico, ki se je pripravljalo na vzlet iz Culiacana v Mexico City. Potniki in zaposleni na letalu niso bili poškodovani, a so jih streli dodobra prestrašili. Kmalu zatem so letališče zaprli. Zaprli so tudi vse šole ter druge izobraževalne ustanove. Člani kartela naj bi zasegli tudi reševalno vozilo Rdečega križa, odpeljali zdravstveno osebje iz bolnišnic, da bi oskrbeli svoje ranjene tovariše, grozili novinarjem in zasegli novinarska vozila.

To pa ni prvo srečanje Guzmana-Lopeza z mehiškimi varnostnimi silami, aretirali so ga namreč že leta 2019, vendar so ga takrat hitro izpustili, saj so bili deležni mnogih groženj njegovih podpornikov, ki jih v Mehiki ni prav malo. Tokrat so sprožili akcijo, ker ameriško zunanje ministrstvo trdi, da imata skupaj z bratom Joaquinom v lasti 11 laboratorijev metamfetamina v Sinaloi, kjer proizvedejo približno 1300–2200 kilogramov droge na mesec. Po poročanju BBC-ja so iz ministrstva sporočili, da Guzman-Lopez naroča umore nasprotnikov, preprodajalcev drog, ki mu "kradejo promet", ter naj bi celo naročil umor priljubljene mehiške pevke, ker ni želela peti na njegovi poroki.

