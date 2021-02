Po aretaciji španskega raperja v Barceloni spopadi protestnikov in policije

Obsodba zaradi izjav v pesmih in na družbenih omrežjih je v Španiji sprožila val ogorčenja, navaja Reuters . Vlada je sicer pred časom obljubila, da bo omilila zakone glede svobode izražanja, vendar to ne bo vplivalo na odločitev sodišča v primeru Hasel.

Po aretaciji se je na ulicah katalonske prestolnice zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali "svobodo za Pabla Hasela". Prišlo je do spopadov s policijo, protestniki pa so zažigali smetnjake, razbili več izložb trgovin ter policiste obmetavali s kamenjem in drugimi predmeti. Policija je odgovorila s plastičnimi naboji in solzivcem. Regionalna katalonska policija Mossos d’Escuadra je sporočila, da so protestniki zablokirali več barcelonskih ulic, 14 ljudi pa je bilo aretiranih.

Več kot 200 kulturnih delavcev in ustvarjalcev je podpisalo peticijo za izpustitev Pabla Hasela, med njimi filmski režiser Pedro Almodovar, igralec Javier Bardem in pevec Joan Manuel Serrat.

Španska levosredinska vlada je prejšnji teden v odzivu na dogajanje v zvezi z Haselovo obsodbo sporočila, da bo reformirala zakon, ki prepoveduje poveličevanje oboroženih skupin, kot je ETA, ter tudi žalitve zoper vero in monarhijo. Vlada predlaga milejše kazni, hkrati pa se zavzema za večjo strpnost do umetniških, kulturnih in intelektualnih oblik izražanja.