Po atentatu na Solejmanija: Kitajci, Britanci in Rusi mirijo, Američani razdeljeni

Novice o napadu, v katerem je umrl general Kasem Solejman i, so med ameriškimi politiki sprožile različne odzive. Medtem ko republikanci hvalijo Trumpa in njegovo odločitev, so številni demokrati izrazili skrb glede zakonitosti in možnih posledic napada.

Goreči predsednikov zaveznik, senator Južne Karoline Lindsey Graham , je zapisal, da ceni Trumpovo drzno potezo, ob tem pa dodal: "Iranski vladi pa: če želite več, boste dobili več." CNNsicer poroča, da bodo ključni člani senata, ki so del odbora za nacionalno varnost, o podrobnostih napada seznanjeni v petek popoldne. Ni znano, kdo je za napad vedel, preden se je zgodil. Podporo napadu in Trumpu je izrazil tudi Ben Sasse , republikanski senator iz Nebraske: "General Solejmani je mrtev, ker je bil zloben prasec, ki je moril Američane. Predsednik je naredil pravilno in sprejel pogumno odločitev, Američani bi morali biti ponosni na tiste, ki so napad izvedli." Njegovemu komentarju se je pridružil tudi senator Tom Cotton , ki je v izjavi dejal, da je bil Solejmani odgovoren za "večdesetletno strahovlado Irana, vključno s smrtjo več sto Američanov".

V bolj ostri izjavi je senator Tom Udall iz Nove Mehike dejal: "Predsednik Trump bo naš narod pripeljal na rob nezakonite vojne z Iranom brez kakršne koli odobritve kongresa, kar zahteva ustava ZDA. Tako brezglavo stopnjevanje sovražnosti je najverjetneje kršitev avtoritete, ki jo ima kongres pri začetku vojne, prav tako v nevarnost spravlja ameriške sile in državljane, zelo verjetno pa nas pelje še eni katastrofalni vojni na Bližnjem vzhodu, za katero Američani niso prosili in je ne podpirajo, naproti."

Demokrati so v odzivih poudarili predvsem potencialne posledice, prav tako so razpravljali o zakonitosti napada, ki se je zgodil brez avtorizacije kongresa. Senator Chris Murphy iz Conneticuta je poudaril, da je Solejmani sicer bil sovražnik ZDA, a da ostaja vprašanje: "Ali je Amerika ravnokar izvedla atentat brez avtorizacije kongresa na drugega najbolj vplivnega moškega v Iranu, vedoč, da bo to morda sprožilo hudo vojno v regiji?"

Nekdanji ameriški podpredsednik in eden izmed vodilnih kandidatov za demokratsko nominacijo za predsedniške volitve Joe Biden pa je o ukazu Trumpa dejal: "Ravnokar je vrgel dinamitno palico v sod smodnika. Morda smo na robu večjega konflikta v regiji." Na to, da bo to povzročilo še več nasilja, je opozorila tudi predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Dodala je, da si "Washington ne more privoščiti napetosti, ki bi se lahko stopnjevale do točke brez povratka". Bernie Sanders, ki je prav tako del predsedniške tekme, je zapisal, da bi jih lahko nova vojna stala nešteto življenj in bilijonov, na kar je opozorila tudi Elizabeth Warren.

Kitajci pozvali k miru v regiji, Rusi izrazili sožalje Irancem

V prvem odzivu na ameriški zračni napad je Kitajska pozvala k miru. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Šuang je dejal: "Nedavnim incidentom pripisujemo velik pomen. Kitajska je vedno nasprotovala uporabi sile v mednarodnih odnosih in zagovarja stališče, da bi morali vsi vpleteni spoštovati ustanovno listino Združenih narodov ter osnove norme mednarodnih odnosov." Dodal je, da bi morali spoštovati suverenost in teritorialno integriteto Iraka, ter da morajo obdržati mir in stabilnost v regiji. "Pozivamo vse vpletene, še posebej ZDA, da pokaže zadržanost in prepreči dodatno eskalacijo napetosti," so še pozvali.

K umiritvi razmer je pozval tudi zunanji minister Velike Britanije Dominic Raab: "Vedno smo prepoznali nevarnost, ki so jo predstavljale enote Kasema Solejmanija. Po njegovi smrti spodbujamo vse vpletene k deeskalaciji. Nadaljnji konflikt ni v interesu nikogar od nas."