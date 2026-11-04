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Po Audiju še BMW: Bavarci z dramatičnim padcem dobička

München, 04. 11. 2026 18.08 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
N.L.
Bayerische Motoren Werke (BMW)

Nemška avtomobilska industrija beleži vse večje rdeče številke. Potem ko so konec oktobra iz Audija, ki je del koncerna Volkswagen, sporočili, da jim je dobiček v tretjem četrtletju strmoglavil za 87 odstotkov, so tudi iz BMW sporočili, da so v juliju, avgustu in septembru zabeležili 15-odstotni padec čistega dobička.

Pri BMW se je čisti dobiček v tretjem četrtletju letos znižal na 1,45 milijarde evrov, prodaja pa se je zmanjšala na 30,45 milijarde evrov oziroma je za šest odstotkov nižja.

Glavni razlog za slabo poslovanje BMW-ja je prodaja na Kitajskem, kjer so zaznali občuten padec. Prodaja njihovih avtomobilov na Kitajskem je bila najnižja po letu 2017. Številk ni dvignilo niti dobro poslovanje družbe v Evropi in ZDA, poroča Deutsche Welle.

Izvršni direktor Milan Nedeljković je že napovedal pospešene strukturne ukrepe.

BMW v ZDA in Evropi posluje dobro, a na Kitajskem so razmere občutno slabše.
BMW v ZDA in Evropi posluje dobro, a na Kitajskem so razmere občutno slabše.
FOTO: Shutterstock

Še hujša kriza je pri Audiju. V tretjem četrtletju letošnjega leta je ustvaril le 95 milijonov evrov dobička, kar je kar 87 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. S tem se je podjetje le za las izognilo izgubi.

Preberi še Audi vse globlje v krizi: dobiček strmoglavil za 87 odstotkov

Nemški proizvajalci avtomobilov se tako vse težje kosajo s kitajskimi avtomobili, poleg BMW-ja sta tudi njegova konkurenta Volkswagen in Mercedes-Benz že napovedala načrte za zmanjšanje proizvodnje in znižanje stroškov.

Volkswagen namerava po vsem svetu v naslednjih štirih letih odpustiti približno 15 odstotkov zaposlenih oziroma ukiniti 100.000 delovnih mest. BMW pa bo do konca leta 2027 odpustil do 8000 delovnih mest, kar je približno 5 odstotkov svoje delovne sile.

Zmanjšan obseg poslovanja v avtomobilski industriji napoveduje tudi Bosch.

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BMW Audi avtomobilska industrija dobiček Kitajska

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KOMENTARJI15

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Artechh
04. 11. 2026 19.29
Precenjene lante, se posebej sedaj k so zacel sparati na materialih
Odgovori
0 0
JAZsemTI
04. 11. 2026 19.25
Kot zdaj kaže bodo Nemci zagnali preverjen način, da vstanejo od mrtvih - zagnali bodo vojno industrijo… Kaj to pomeni pa je menda vsem jasno.
Odgovori
+1
1 0
Professor
04. 11. 2026 19.24
Ni ruskega plina - ni industrije...Mogoče bo novi paket sankcij pomagal? Ali nova denarna pomoč Ukrajini? Kdo ve..
Odgovori
+2
2 0
Jerry321
04. 11. 2026 19.19
Nemški avtomobili so postali grdi, kakovost je padla, cene pa so ASTRONOMSKE v primerjavi z konkurenco. Ni treba biti genij da napoveš zaton avto industije…
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+3
4 1
speedstar
04. 11. 2026 19.10
Se ne čudim. Zunanjost njihove "Neue Klasse" je grozovita. Kot da bi brcnile svoje zveste kupce, khm saj veste kam.
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+1
2 1
Pujček
04. 11. 2026 19.08
Na obisku v Berlinu pa Zelenski, patrone, milijone, oklepnike. Nemci so samomorilen narod. Upajmo, da se Rusi usmilijo in jim samo stolčejo državo brez jedrskega orožja.
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+2
2 0
Antifriz
04. 11. 2026 19.08
Odličen čas za nakup delnic BMW, ker novi električni modeli z dosegom okrog 800km so menda razprodani že za leto vnaprej...
Odgovori
+0
1 1
Hitri Zigi 78
04. 11. 2026 18.54
Ja kaj se čudijo. Dons dm bil v BMW salonu in najcenejši model je bil 35 k. Seveda osnovni model Greš pa gledat kitajce je pa za 35 k model k ni opreme da jo nima pa priključni hibrid
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+0
2 2
Cmrlj3
04. 11. 2026 18.58
Pozabljaš pa tisti del, da Kitajska močno subvencionira svoje proizvajalce avtomobilov, ki brez tega denarja ne bi mogli imeti tako nizkih cen. Da ne govorimo o tem, da bi velika velika večina kitajskih proizvajalcev brez državnega denarja enostavno propadla, če ne bi konkretno dvignili cen. Kitajci skratka malo goljufajo. Delajo pa solidne avtomobile, to pa.
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+2
3 1
speedstar
04. 11. 2026 19.15
Nemčija tudi močno subvencionira svoje proizvajalce vozil. Problem je poceni delovna sila na Kitajskem, ter to, da je bil celotna Kitajska proizvodnja narejena s ciljem, da se delajo EV-ji. Kitajci tudi ne delajo vozil s 100timi različnimi dodatki, ampak ponavadi ponudijo tri variante in to je to. S tem precej znižajo stroške proizvodnje. Problem Evropejcev je seveda tudi da, da je pol vozila vseeno iz Kitajske. Baterija pa predstavlja skoraj polovico stroška električnega avtomobila.
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0 0
Antifriz
04. 11. 2026 19.18
In potem greš peljat tega kitajca in vidiš, da je pogonski sklop za en k...., pelje s kot kak Renault , avtomatski menjalnik iz kremenčkovih. Kolk dnarja, tolk muske.
Odgovori
0 0
Don Muri
04. 11. 2026 18.47
Kaj ti bo dobiček. Važen je nov sveženj sankcij :)
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
04. 11. 2026 18.24
Kako ima lahko ta muzejska šara sploh plus?
Odgovori
-2
3 5
Dr Dre
04. 11. 2026 18.18
Ma to NI pomembno🇩🇪 ima le 1 cilj, to je voj a proti 🇷🇺. Kancler Merc je rekel, da 🇩🇪 gospodarstvo sedaj NI pomembno, pomembna je le vojna vojna vojna... Včeraj je Zelenskemu podaril novih 300 000 000€, v gotovini... Ko Porazijo 🇷🇺, kot že nekoč, bo vse OK..
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+1
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