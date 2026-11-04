Po Audiju še BMW: Bavarci z dramatičnim padcem dobička

Pri BMW se je čisti dobiček v tretjem četrtletju letos znižal na 1,45 milijarde evrov, prodaja pa se je zmanjšala na 30,45 milijarde evrov oziroma je za šest odstotkov nižja.

Glavni razlog za slabo poslovanje BMW-ja je prodaja na Kitajskem, kjer so zaznali občuten padec. Prodaja njihovih avtomobilov na Kitajskem je bila najnižja po letu 2017. Številk ni dvignilo niti dobro poslovanje družbe v Evropi in ZDA, poroča Deutsche Welle.

Izvršni direktor Milan Nedeljković je že napovedal pospešene strukturne ukrepe.