Po Audiju še BMW: Bavarci z dramatičnim padcem dobička

Pri BMW se je čisti dobiček v tretjem četrtletju letos znižal na 1,45 milijarde evrov, prodaja pa se je zmanjšala na 30,45 milijarde evrov oziroma je za šest odstotkov nižja.
Glavni razlog za slabo poslovanje BMW-ja je prodaja na Kitajskem, kjer so zaznali občuten padec. Prodaja njihovih avtomobilov na Kitajskem je bila najnižja po letu 2017. Številk ni dvignilo niti dobro poslovanje družbe v Evropi in ZDA, poroča Deutsche Welle.
Izvršni direktor Milan Nedeljković je že napovedal pospešene strukturne ukrepe.
Še hujša kriza je pri Audiju. V tretjem četrtletju letošnjega leta je ustvaril le 95 milijonov evrov dobička, kar je kar 87 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. S tem se je podjetje le za las izognilo izgubi.
Nemški proizvajalci avtomobilov se tako vse težje kosajo s kitajskimi avtomobili, poleg BMW-ja sta tudi njegova konkurenta Volkswagen in Mercedes-Benz že napovedala načrte za zmanjšanje proizvodnje in znižanje stroškov.
Volkswagen namerava po vsem svetu v naslednjih štirih letih odpustiti približno 15 odstotkov zaposlenih oziroma ukiniti 100.000 delovnih mest. BMW pa bo do konca leta 2027 odpustil do 8000 delovnih mest, kar je približno 5 odstotkov svoje delovne sile.
Zmanjšan obseg poslovanja v avtomobilski industriji napoveduje tudi Bosch.
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