Poštar po avstralski divjini dnevno prevozi 600 kilometrov

Avstralski poštar dnevno prevozi več kot 600 kilometrov, da lahko ljudem v odročnih krajih dostavi pošto, sveže izdelke in pakete. S krajani je v vseh letih vzpostavil prisrčne, prijateljske odnose, ti pa zelo cenijo njegove usluge, ki niso samoumevne. V drugih krajih morajo namreč prebivalci sami po pošto in pakete več sto kilometrov stran. Zakaj poštar to rad počne?