Po avtocesti le še največ 120 km/h, drugod pa največ 80 km/h?

Zanimivo je, da je po poročanju focus.de po rezultatu te študije ocena več kot dvakrat višja od 2,6 milijona ton, kar je bil rezultat študije iz leta 2020. Obe pa je naročila nemška Zvezna agencija za okolje (UBA).

Katrin Dziekan s pristojnega oddelka UBA je za Deutschlandfunk razložila, da so bile leta 2020 uporabljene številke, ki so bile takrat na voljo. Takrat je bila osnova predvsem štetje vozil Zveznega raziskovalnega inštituta za avtoceste (BASt).

V trenutni študiji so bili prvič uporabljeni boljši podatki, upoštevana sta bila tudi dva druga učinka morebitnega ukrepa. Prvi učinek je ta, da se ljudje, ko je na avtocesti strožja omejitev, pogosteje odpravijo na druge ceste in opravijo krajše razdalje, ker se potem obvozi po avtocesti manj splačajo. In drugič, če bi bila hitrost na avtocesti omejena na 120 km/h, bi ljudje pogosteje presedlali na vlak.

Tokratni izračuni naj bi bili zelo natančni, saj sta imela Univerza v Stuttgartu in raziskovalni konzorcij Na voljo vsenemški transportni model in natančnejše podatke o emisijah.

Kakšen pa je torej smisel omejitve hitrosti na največ 80 km/h na drugih cestah? Podoben. Nekaj koristi bi prinesle nižje hitrosti, pa tudi tukaj naj bi omejitve koga prepričale v uporabo javnega prevoza.

Vendar je vse skupaj modelni izračun, ki je dober le toliko, kolikor so dobri podatki, na katerih temelji. Dziekanova pravi, da je v primeru, ko ljudje hitreje preidejo na električne avtomobile, učinek manjši. A da bi dosegli prihranek 6,7 milijona ton CO2, kot bi bilo to pri hitrosti 120 km/h na avtocesti, bi morali na cesto postaviti tri milijone več električnih avtomobilov, je dodala.

Leta 2030 naj bi prometni sektor v Nemčiji izpustil le 85 milijonov ton CO2 . Če bi s 1. januarjem 2024 uvedli dve omejitvi hitrosti, bi po mnenju strokovnjakov do leta 2030 lahko prihranili 47 milijonov ton. Seveda pa imajo takšni načrti tudi številne kritike, ki opozarjajo, da se na račun zelenega prehoda preveč posega v življenje ljudi.