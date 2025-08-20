Po avtocesti z 220 km/h in s kar 4,16 promila alkohola v krvi

Policiste zvezne dežele Hessen na zahodu Nemčije je pričakal neverjeten prizor. Ustavili so voznika, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 220 km/h, pri tem pa nevarno vijugal. A pravo 'presenečenje' je pokazal alkotest – moški je imel v krvi več kot štiri promile alkohola. In sopotnik? Tako je bil pijan, da naprava sploh ni mogla odčitati rezultata.

Skorajda neverjeten prizor je sinoči na avtocesti v nemški zvezni deželi Hessen pričakal policiste. Voznik s tujimi registrskimi tablicami je vozil s hitrostjo 220 kilometrov na uro (km/h), v krvi pa imel več kot štiri promile alkohola – že smrtno nevarno količino.

Nemške policiste je razultat alkotesta osupnil. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Nemško policijo je na nevarno zavijanje vozila opozoril očividec, poroča Fenix Magazin. Prehitrega voznika so ustavili na parkirišču enega od postajališč, ob rezultatu, ki ga je pokazal alkotest, pa nejeverno pogledali. "Preizkus z alkotestom na kraju je pri vozniku pokazal 4,16 promila, medtem ko naprava pri sopotniku rezultata sploh ni mogla odčitati, ker se pri petih promilih ustavi," so sporočili nemški policisti. Takoj so mu odvzeli vozniško dovoljenje in le sreča je bila, da ni bil v tej nori vožnji kdo poškodovan, piše nemški spletni portal.

Predpisi v Nemčiji