Tujina

Po avtocesti z 220 km/h in s kar 4,16 promila alkohola v krvi

Wiesbaden, 20. 08. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

Policiste zvezne dežele Hessen na zahodu Nemčije je pričakal neverjeten prizor. Ustavili so voznika, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 220 km/h, pri tem pa nevarno vijugal. A pravo 'presenečenje' je pokazal alkotest – moški je imel v krvi več kot štiri promile alkohola. In sopotnik? Tako je bil pijan, da naprava sploh ni mogla odčitati rezultata.

Skorajda neverjeten prizor je sinoči na avtocesti v nemški zvezni deželi Hessen pričakal policiste. Voznik s tujimi registrskimi tablicami je vozil s hitrostjo 220 kilometrov na uro (km/h), v krvi pa imel več kot štiri promile alkohola – že smrtno nevarno količino.

Nemške policiste je razultat alkotesta osupnil. (Slika je simbolična)
Nemške policiste je razultat alkotesta osupnil. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Nemško policijo je na nevarno zavijanje vozila opozoril očividec, poroča Fenix Magazin. Prehitrega voznika so ustavili na parkirišču enega od postajališč, ob rezultatu, ki ga je pokazal alkotest, pa nejeverno pogledali.

"Preizkus z alkotestom na kraju je pri vozniku pokazal 4,16 promila, medtem ko naprava pri sopotniku rezultata sploh ni mogla odčitati, ker se pri petih promilih ustavi," so sporočili nemški policisti. Takoj so mu odvzeli vozniško dovoljenje in le sreča je bila, da ni bil v tej nori vožnji kdo poškodovan, piše nemški spletni portal.

Predpisi v Nemčiji

V Nemčiji je zakonsko dovoljena stopnja alkohola v krvi med vožnjo 0,50 promila (do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Kar je nad 1,1 promila, pa se šteje že za kaznivo dejanje, saj se voznik tedaj smatra kot "popolnoma nesposoben za vožnjo".

Nemško avtomobilsko združenje ADAC opozarja, da pri vrednostih nad štirimi promili alkohola v krvi obstaja celo akutna smrtna nevarnost. "Ni več pomembnih obrambnih refleksov, oseba lahko pade v komo, nastopi lahko šok s progresivno odpovedjo pretoka krvi, vse do popolnega zastoja dihanja in bitja srca," opisujejo.

Strokovnjaki prav tako svarijo, da se koncentracija alkohola v krvi nad petimi promili skoraj vedno konča s smrtjo.

voznik Nemčija policija alkohol vožnja
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickomania
20. 08. 2025 10.07
Bolje kot da bi cincal 40 na uro..
ODGOVORI
0 0
