Na beograjskih ulicah kamenje, zaradi varnosti zaprli Narodno skupščino

Srbski študenti so za soboto napovedali velik protest pred Narodno skupščino Republike Srbije. Ta se je iz varnostnih razlogov odločila, da že danes do ponedeljka zapre svoja vrata. V bližnjem parku se medtem zbirajo nasprotniki študentske blokade – šlo naj bi za plačance in Vučićeve podpornike – , zato bi zadeve lahko eskalirale. O tem, da obstaja možnost nasilnih izgredov, pričajo tudi vreče s kamenjem in betonske kocke, ki so jih prebivalci opazili na ulicah. Hrvaška je svoje državljane pozvala, naj ne hodijo v Srbijo, če ni nujno.

V soboto se v Beogradu pripravlja največji protest v moderni zgodovini Srbije. Poziv na veliki protest je skupina Študenti v blokadi objavila na svojem Instagramovem profilu. Na videposnetku se najprej pojavi napis "Vsi v Beograd 15. 3.", nato pa se na ekranu avtobusnega mestnega prometa izpiše: "Naslednja postaja – Narodna skupščina". Pozneje so v lahkotnejšem tonu objavili še pesem "Ko to tamo blokira", ki na proteste poziva po vzoru kultnega filma "Ko to tamo pjeva".

Narodna skupščina bo iz varnostnih razlogov zaprta Iz srbske skupščine so danes sporočili, da bo zaradi varnostnih razlogov od danes do ponedeljka poslopje Narodne skupščine zaprto, in da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo napovedan shod potekal brez incidentov. "Spoštovane poslanke in poslanci ter vsi ostali zaposleni. Obveščamo vas, da je generalni sekretar Narodne skupščine na podlagi varnostne ocene Ministrstva za notranje zadeve in v izogib vsakemu, četudi minimalnemu prostoru za morebitne provokacije in konflikte, odločil, da bosta stavba na Trgu Nikole Pašića 13 in stavba na Ulici Kralja Milana 14, zaprti v času od petka, 14. marca, do nedelje, 16. marca, do polnoči," so zapisali v obvestilu.

V Pionirskem parku nasprotniki blokade in plačanci? Medtem je v Pionirskem parku pred skupščino že nekaj dni postavljen tabor, v katerem se zbirajo študenti, ki se imenujejo Študenti 2.0, in pravijo, da nasprotujejo blokadi ter si želijo študirati. Njihovo število vsak dan raste, pridružujejo se jim tudi starejši občani in podporniki Aleksandra Vučića. A kot kaže, je razlog finančno nadomestilo. Srbski mediji namreč poročajo, da gre za plačance v organizaciji Vučićeve stranke SNS, ki se predstavljajo kot študenti, čeprav to niso. Da ne gre samo za ugibanja, je dokazal tudi novinar N1 Srbija Mladen Savatović, ki se je pogovarjal z žensko, ki novači "statiste". Dnevnica za večdnevno "taborjenje" v omenjenem parku naj bi znašala nekaj sto evrov. Od današnjega jutra so v bližini parka in mostu Gazela parkirani tudi številni traktorji.

Vreče s kamenjem na beograjskih ulicah Kot poroča portal Danas, so v Ulici Svetozara Markovića, v bližini Tretje gimnazije in Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, prebivalci opazili pripravljene vreče s kamenjem in betonskimi kockami.

Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek policista, ki stoji ob takšnih vrečah. Na pripombo neke gospe, da je nižje po ulici še več takih vreč, policist odgovori: "Vem, povsod po mestu so." Na vprašanje, kdo jih zbira, odgovori, da ne ve.

Še pred tem je Eko straža na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem je videti, kako neznanci v garažni hiši Pionirskega parka iz avtomobilskega prtljažnika jemljejo opeke, ki naj bi jih nosili v park.

Strah pred nasilnimi izgredi Študentje v blokadi so na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije naslovili poziv, naj zaradi groženj z nasiljem "šotorsko naselje" v Pionirskem parku začasno izpraznijo in preprečijo njegovo ponovno postavitev do ponedeljka. "V kolikor tega ne bodo storili, od ministrstva za notranje zadeve zahtevamo zagotovitev najvišje stopnje varnosti v obliki policijskega kordona med šotoriščem in udeleženci shoda," so sporočili. Če MUP za varnost ne bo poskrbel, bo tako postal sokrivec pri povzročanju nemirov in bo neposredno odgovoren za morebitne incidente, so še dodali. Študenti se v Beograd zgrinjajo od vsepovsod V srbsko prestolnico se številni sicer zgrinjajo z vseh koncev države.

Študentje, ki so se na veliki protest v Beograd podali peš iz Vršca in Niša, so v Pančevo prispeli sinoči v spremstvu traktorjev iz Bavaništa. Prikorakali so ob zvokih vuvuzel, piščalk in bobnov, domačini pa so jih – kot je to že v navadi – pozdravili z vzkliki, ognjemeti in obilico hrane. Zagotovili so jim tudi nastanitev.

Nocoj bodo prispeli v Beograd, kjer jih bodo od 19.30 pričakali na Terazijah. Tistim, ki nocoj prihajajo v prestolnico, so nastanitev zagotovili v stavbah fakultet in v nekaterih srednjih šolah. Vučević zaskrbljen: Za 72 ur bodo blokirali naša življenja Predsednik srbske vlade v odstopu Miloš Vučević je opozoril, da nameravajo udeleženci protesta za 72 ur blokirati življenje v Beogradu ter "napasti" Narodno skupščino, ustavno sodišče in RTS, nato pa blokado razširiti po vsem mestu. "15. marca bodo prišli z več lokacij in se zbrali pred Narodno skupščino. To je zelo tvegano zaradi študentov, ki si želijo študirati, torej tistih, ki se nahajajo v Pionirskem parku in so tam legalno, na prijavljenem zboru," je dejal. Študenti so že v noči s ponedeljka na torek blokirali glavni vhod v Radiotelevizijo Srbije v Beogradu ter RTV Vojvodina v Novem Sadu. Po tem, ko jih je voditeljica RTS-a označila za drhal, so napovedali, da bodo kljub dežju vztrajali 22 ur. Obljubo so držali, z glasnimi žvižgi in hrupom so motili tudi večerno informativno oddajo.

Hrvaška svojim državljanom: Ne hodite v Srbijo, če vam ni treba Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je v luči velikega protesta objavilo priporočila za svoje državljane, ki ta konec tedna načrtujejo pot v Srbijo. "Zaradi protesta, napovedanega v soboto, 15. marca 2025, vsem hrvaškim državljanom, ki se bodo v petek, 14. marca, in na dan protesta znašli v Beogradu, še posebej svetujemo, da se izogibajo zbirališčem in večjim skupinam ljudi, hkrati pa naj zmanjšajo nepotrebno gibanje po mestu pred, med in neposredno po protestu," so pozvali po poročanju Net.hr. Ali podoben apel pripravlja tudi Slovenija za slovenske državljane, smo povprašali naše zunanje ministrstvo. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga dobimo. Spomnimo Študentski protesti v Srbiji so se začeli po zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra, ki je zahtevalo 15 življenj. Študenti med drugim zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi postaje in kaznovanje odgovornih. Vučić je večkrat zatrdil, da je vlada izpolnila zahteve študentov. Za nadaljevanje protestov so oblasti obtožile opozicijo, krivdo pa so pripisale tudi vplivom iz tujine.