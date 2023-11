Po besnenju narave v Pulju v morje že skočili najbolj zagreti plavalci

Vreme ne prizanaša niti sosednjim državam. Hrvaško Istro in Dalmacijo je tako prejšnje dni zajelo neurje z orkanskim vetrom, ki je povzročalo ogromne valove. Tudi za danes ponoči so bila razglašena vremenska opozorila, a k sreči se najbolj črne napovedi niso uresničile, in neurje je zaobšlo Pulj, piše Index.hr. Tako se je tudi na hrvaški obali že prikazalo sonce in fotografi so v objektiv ujeli najbolj zagrete novembrske plavalce. Kopališče na fotografijah se imenuje Mornar in je nekdanji vojaški objekt.