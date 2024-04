Po Bidnovi grožnji Netanjahu odobril odprtje mejnega prehoda v Gazo

Prehod Erez je bil eden od mejnih prehodov, ki so ga borci Hamasa prestopili 7. oktobra, ko so začeli krvavi napad na Izrael in pri tem ubili 1200 ljudi, 250 pa jih vzeli za talce.

"Izrael bo dovolil začasno dostavo humanitarne pomoči prek Ašdoda in kontrolne točke Erez," so zapisali v uradu predsednika vlade. "Ta pomoč bo preprečila humanitarno krizo in je nujna za zagotovitev nadaljevanja spopadov in doseganja ciljev vojne."

Bela hiša sicer ni želela navesti, kaj bi se lahko spremenilo, vendar bi to lahko vključevalo prodaje orožja in ameriške diplomatske podpore na svetovnem prizorišču. "Biden je jasno povedal, da mora Izrael napovedati in izvesti vrsto posebnih in konkretnih ukrepov za odpravo škode za civiliste, humanitarnega trpljenja in varnosti humanitarnih delavcev," je sporočila Bela hiša. "Pojasnil je, da bo politika ZDA v zvezi z Gazo odvisna od naše ocene takojšnjega ukrepanja Izraela."

Odločitev sledi 30-minutnemu pogovoru med Bidnom in Netanjahujem, ki je potekal le nekaj dni po tem, ko je bilo v Gazi ubitih sedem delavcev, ki so dostavljali nujno potrebno pomoč za krizna območja. Bidnovo sporočilo Netanjahuju pa je bilo jasno, pokazalo pa je tudi na spremembo v dosedanji trdni podpori ameriške administracije izraelskim vojnim prizadevanjem, saj je ameriški voditelj praktično zagrozil, da bo premislil o svoji podpori, če Izrael ne bo spremenil svoje brutalne taktike in dovolil več vstopa humanitarni pomoči v Gazo, piše AP.

Zahteve po hitrem zaključku konflikta je izrazil tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, dodal pa še, da "Izrael izgublja PR vojno".

"Končajmo s tem, vrnimo se k miru in prenehajmo pobijati ljudi. To je zelo preprosto," je dejal Trump konservativnemu radijskemu voditelju Hughu Hewittu. "To morajo narediti. Končajmo s tem in to hitro, ker se moramo vrniti k normalnosti in miru."

ZDA so sicer do sedaj zagotavljale ključno vojaško pomoč in diplomatsko podporo skoraj šestmesečni izraelski ofenzivi, ki se je začela kot odgovor na Hamasov napad 7. oktobra na jugu Izraela.