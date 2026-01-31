Putinov hvalospev vojaškemu izvozu, ki naj bi presegel 15 milijard

Putin se je v petek udeležil vladnega srečanja o vojaško-tehničnem sodelovanju. "Pritisk zahodnih partnerjev, da prekinejo poslovne odnose z Rusijo, je ostal in se celo povečal. Kljub vsem tem poskusom pa so bile naše izvozne pogodbe na splošno izpolnjene," je v govoru dejal Putin in napovedal, da se bo vojaški izvoz v letu 2026 le še povečal, navaja AP.

Med državami, kjer vlada največ zanimanja, so sicer po besedah Putina afriške države. Sodelovanje med Rusijo in Afriko ni novo. Leta 2018 so v Srednjeafriško republiko v boj proti uporniškim skupinam prišli tudi plačanci Wagnerja. Predsednik države Faustin-Archange Touadera, ki je že obiskal Moskvo, je Putina nedavno povabil tudi na obisk.