Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putinov hvalospev vojaškemu izvozu, ki naj bi presegel 15 milijard

Moskva, 31. 01. 2026 11.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Vladimir Putin na letalu

Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina je bila Rusija v lanskem letu na področju vojaške industrije uspešna. "V zadnjem letu so bili ruski vojaški izdelki dostavljeni v več kot 30 držav po vsem svetu. Znesek prihodkov v tuji valuti je presegel 15 milijard dolarjev (12,6 milijarde evrov)" je dodal.

Putin se je v petek udeležil vladnega srečanja o vojaško-tehničnem sodelovanju. "Pritisk zahodnih partnerjev, da prekinejo poslovne odnose z Rusijo, je ostal in se celo povečal. Kljub vsem tem poskusom pa so bile naše izvozne pogodbe na splošno izpolnjene," je v govoru dejal Putin in napovedal, da se bo vojaški izvoz v letu 2026 le še povečal, navaja AP.

Med državami, kjer vlada največ zanimanja, so sicer po besedah Putina afriške države. Sodelovanje med Rusijo in Afriko ni novo. Leta 2018 so v Srednjeafriško republiko v boj proti uporniškim skupinam prišli tudi plačanci Wagnerja. Predsednik države Faustin-Archange Touadera, ki je že obiskal Moskvo, je Putina nedavno povabil tudi na obisk.

Na posebnem seznamu je sicer 14 držav, v katerih poteka 340 projektov, ki bodo, kot trdi Putin, prispevali k razvoju vojaške industrije na svetovnem trgu.

Putinova udeležba na srečanju o vojaško-tehničnem sodelovanju v petek je potekala v luči izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa v četrtek, da se je ruski voditelj strinjal, da začasno ustavi napade na energetsko infrastrukturo v ukrajinski prestolnici in drugih mestih, saj regija trpi zaradi izredno nizkih temperatur.

Vladimir Putin Vojaška industrija rusija

Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado

Več tisoč protestnikov na shodih proti Trumpu in ICE

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506