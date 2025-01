Po bojkotu trgovin Hrvati po nakupe v Slovenijo

Na Hrvaškem je v petek potekal vsesplošni bojkot trgovin zaradi previsokih cen. Že prazni nakupovalni centri in parkirišča so čez dan pričali o tem, da bi bojkot lahko uspel, to pa so nato potrdile tudi uradne številke davčne uprave. Ta je danes zjutraj objavila najnovejše podatke, ki kažejo, da je bilo včeraj v maloprodaji v primerjavi s prejšnjim petkom izdanih za 44 odstotkov manj računov, skupna število izdanih računov pa je bilo manjše za 53 odstotkov.

Pobuda za bojkot trgovin se je začela širiti na družbenem omrežju Facebook v skupini potrošniške platforme Halo, inspektore, za katero stoji evropski center potrošnikov za izvrstnost (ECIP). V skupini Halo, inspektore so na Facebooku poudarili, da potrošniki z bojkotom ne rušijo države, ampak želijo zrušiti cene.

Kot je povedal Josip Kelemen, svetovalec potrošniške platforme, ki je bila pobudnik protestne akcije, je bil bojkot izjemno uspešen. "Dopoldne smo videli prazna in polprazna trgovska središča in parkirišča. Tu in tam je odšel po nakupih kdo, ki jih je moral opraviti zaradi določenih razlogov. Bilo je nekaj upokojencev, ki so žal izkoristili ponujene popuste. Sicer pa je Hrvaška pokazala, kaj si misli o cenovnem divjaštvu in inflaciji," je izjavil za net.hr.