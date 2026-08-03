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Po bombnem napadu: 'Ukrajinski teroristi želeli ustrahovati Italijane'

Moskva/Rim, 03. 08. 2026 08.46 pred 26 minutami 4 min branja 0

Avtor:
M.P.
Bombni napad pred italijansko restavracijo v Moskvi

"Dejanje ukrajinskih teroristov, cilj katerega je bil ustrahovanje Italijanov, ki delajo v Rusiji." Tako bombni napad v središču Moskve interpretira rusko veleposlaništvo v Rimu. Za zdaj neidentificirana ženska je namreč skušala z bombo vstopiti v italijansko restavracijo v ruski prestolnici. A ker naj bi v času eksplozije tam potekalo slavje za 55. rojstni dan vrhovnega poveljnika ruskih zračnih sil, so številni drugi prepričani, da je bil tarča napada prav on.

V bombnem napadu v italijanski restavraciji v središču Moskve je po zadnjih informacijah umrlo pet oseb; poleg ženske, ki je do restavracije prinesla doma narejeno eksplozivno napravo in skušala z njo vstopiti v restavracijo, ter varnostnika še tri druge osebe. Ranjenih je bilo 19 oseb.

Paket, ki ga je nosila ženska, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa eksplodiral, ko naj bi ji varnostnik preprečil vstop v restavracijo in začel pregledovati paket.

Trenutno sicer ni izključeno niti, da je bila bomba sprožena na daljavo, zato obstaja možnost, da ženska za eksploziv ni vedela. Ženska, ki je nosila napravo, je bila kurirka, ki je dostavljala paket, zavit kot darilo, je namreč poročal ruski časopis Kommersant.

Obtožen vojnih zločinov

Neuradni viri trdijo, da je v času eksplozije v restavraciji potekala zabava za rojstni dan ruskega generala Aleksandra Čajka, ki je 27. julija dopolnil 55 let in je bil pred kratkim imenovan za poveljnika zračnih sil.

Ukrajinska vlada sicer Čajka obtožuje vojnih zločinov. Med začetno invazijo na Ukrajino leta 2022 je namreč poveljeval enotam iz Vzhodnega vojaškega okraja, ki so obtožene množičnih pobojev, mučenja in drugih grozodejstev, vključno z razvpitim pokolom civilistov v mestu Buča.

Ruski general Aleksandr Čajko
Ruski general Aleksandr Čajko
FOTO: Profimedia

Ukrajinska varnostna služba ga je obtožila tudi, da je marca 2022 ukazal bombardiranje stanovanjskih stavb v napadu, v katerem je po trditvah Ukrajine umrlo več kot 30 ljudi. Tudi Evropska unija je Čajku zaradi njegove vloge v pokolu v Buči uvedla sankcije.

Teorija, da bi bil lahko prav on potencialna tarča napadov kijevskih obveščevalnih služb, zato ni tako neverjetna. V podobnih napadih je že umrlo več častnikov in podpornikov vojne v Ukrajini. Med njimi je bil tudi bloger Vladlen Tatarski, ki je bil leta 2023 ubit med eksplozijo figurice, ki mu jo je v kavarni v Sankt Peterburgu dala mlada ženska, ne da bi vedela, da gre v resnici za bombo. "Odgovorni za ta zločin bodo najdeni in bodo prejeli kazen, ki si jo zaslužijo," je takrat obljubil moskovski župan Sergej Sobjanin.

Kdo je Čajko?

Čajko se je rodil 27. julija 1971, po končani vojaški šoli Suvorov je služil kot kadet, leta 1992 pa je bil del Zahodne skupine sil v Nemčiji. Po vrnitvi v Rusijo je postal poveljnik 2. tamanske divizije.

Leta 2001 je diplomiral na Akademiji Frunze, leta 2012 pa na Vojaški akademiji glavnega štaba, ključni ustanovi za usposabljanje najvišjega poveljniškega kadra. Leta 2013 je prejel čin generalmajorja, do leta 2017 pa je poveljeval 1. tankovski armadi, katere dokumenti so med umikom iz kijevske regije prišli v roke ukrajinske vojske.

Njegovo ime se najpogosteje povezuje z dvema obdobjema. Prvo je njegovo služenje v Siriji. Tam je bil od septembra 2019 do novembra 2020 in nato ponovno leta 2021 poveljnik celotne ruske vojaške skupine.

Ruski predsednik Vladimir Putin mu je po služenju v Siriji leta 2020 podelil naziv heroj Rusije. Združeno kraljestvo pa ga je nato junija 2022 uvrstilo na seznam sankcij zaradi pomoči režimu Bašarja al Asada.

Ukrajinci skušali ustrahovati Italijane? 'Ogromna laž'

Rusko veleposlaništvo v Rimu je medtem prepričano, da bistvo napada tiči nekje drugje. "Krvoločne lovke teroristične tolpe Zelenskega so segle vse do italijanske restavracije Balzi Rossi v Moskvi. Le po zaslugi pozornosti in profesionalne predanosti ruskega varnostnega agenta so bili neapeljski kuhar Carmine Alfieri in člani njegove ekipe nepoškodovani," so komentirali na ruskem veleposlaništvu.

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Ob tem so dali vedeti, da gre za dejanje "ukrajinskih teroristov", katerega cilj je bil "ustrahovanje Italijanov, ki delajo v Rusiji". Prepričani so, da to daje jasno vedeti, da so tudi oni tarča napadov, poroča Ansa.

"Da je bil napad na italijansko restavracijo v Moskvi izveden z namenom ustrahovanja Italijanov, je ogromna laž. Zakaj bi Ukrajinci ustrahovali Italijane, če naša država stoji ob strani Kijevu?" Tako pa se je na komentar veleposlaništva odzval italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Restavracija se nahaja na Kudrinskem trgu, v pritličju enega od sedmih masivnih stolpov art deco iz Stalinove dobe ('Sedem sester'), ki krasijo moskovsko obzorje.

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