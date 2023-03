Po Brexitu še Bregret: vse več Britancev obžaluje odhod iz EU

Po skoraj sedmih letih, odkar so Britanci s skoraj 52 odstotki glasovali za izstop iz Evropske unije, javnomnenjske raziskave na Otoku kažejo, da vse več ljudi meni, da je bil Brexit napaka. Številne Britance skrbi vse dražja hrana in slab zdravstveni sistem. Na Otoku primanjkuje tudi zelenjave, za kar vlada krivi slabo letino v Španiji in severni Afriki, vendar ker ostale evropske države težav z dobavo zelenjave nimajo, mnogi opozarjajo, da so prazne police posledica Brexita.

icon-expand Britanci so glede prihodnosti zaskrbljeni. FOTO: AP Rezultati ankete, ki jo je prejšnji teden objavilo britansko mednarodno podjetje za tržne raziskave in analizo podatkov YouGov, kažejo, da 53 odstotkov vprašanih meni, da je bil Brexit napaka, na drugi strani 32 odstotkov vprašanih še vedno meni, da je bila odločitev pravilna. Še pred tem je januarska javnomnenjska raziskava družbe Ipsos pokazala, da 45 odstotkov vprašanih prebivalcev meni, da je Brexit poslabšal njihovo vsakdanje življenje, medtem ko jih je le 11 odstotkov vprašanih menilo, da se jim je življenje izboljšalo. Tudi raziskava, ki sta jo konec leta 2022 izvedli družbi Focaldata in UnHerd, je pokazala, da se 54 odstotkov od približno 10 tisoč anketirancev po vsej državi "močno strinja" ali "rahlo strinja" s trditvijo, da "se je Velika Britanija z odhodom iz EU zmotila". icon-expand Prazne police z zelenjavo v eni od trgovin v Londonu. FOTO: AP Izjema sta obmorski volilni okrožji East Midlands Boston in Skegness, ki veljata za edini območji, kjer več ljudi meni, da odhod iz EU ni bil napaka. Tudi na referendumu leta 2016 je na teh območjih največji delež prebivalcev glasovalo za Brexit. Po skovanki Brexit je sedaj vse bolj popularna Bregret, ki izhaja iz angleške besede regret, ki v prevodu pomeni "obžalovanje". PREBERI ŠE Bruselj in London dosegla dogovor o trgovanju s Severno Irsko Zakaj je prišlo do preobrata? Profesor in poznavalec evropske in zunanje politike Anand Menon je za CNBC ocenil, da sta se zgodila dva preobrata. "Prvič, povečuje se število ljudi, ki so se odločili, da bodo zaradi slabo izpeljanega Brexita zapustili državo, in drugič, vse več je ljudi, ki menijo, da ima Brexit negativne učinke na gospodarstvo." Večina Britancev namreč tudi meni, da je vlada Brexit izpeljala slabo. Napovedi niso dobre niti za naslednji dve leti, ko se pričakuje, da bo gospodarstvo na Otoku najšibkejše med državami G-20. icon-expand Nekdanji premier Boris Johnson je leta 2019 na volitvah zmagal predvsem zaradi obljube o dokončanju Brexita. FOTO: AP K slabi gospodarski klimi ni prispeval le Brexit, temveč tudi pandemija Covida-19 in varčevalna politika vlade Davida Camerona, ki je sprožila jezo med delavskimi skupnostmi in posledično glasovanje za Brexit. Čeprav je nekdanji premier Boris Johnson leta 2019 na volitvah zmagal predvsem zaradi obljube o dokončanju Brexita, Menon poudarja, da vprašanje izstopa iz EU ni več kulturno vprašanje, temveč predvsem gospodarsko. Z Brexitom namreč povezujejo tudi naraščajoče cene hrane, vendar kot so še pokazale raziskave, Britance trenutno najbolj skrbi zagotavljanje zdravstvene službe.