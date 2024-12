Po 'brezplačnem' letu v Pariz je Rusinja skušala pobegniti še v Kanado

57-letna Svetlana Dali se je konec novembra, ko so Američani praznovali dan zahvalnosti, pretihotapila na let ameriške družbe Delta Air Lines iz New Yorka v Pariz. Po pristanku v Parizu so jo aretirali in odpeljali nazaj v New York. Dalijeva je v Franciji skušala zaprositi za azil, a je bila pri tem neuspešna.

Newyorško sodišče ji je po zaslišanju odredilo, da ne sme zapustiti Filadelfije, kjer ima stalno prebivališče, na gležnju pa je morala nositi sledilno napravo.