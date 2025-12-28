Naslovnica
Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci

Džakarta, 28. 12. 2025 11.12 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Reševanje španskih turistov v Indoneziji

V Indoneziji poteka obsežna iskalna akcija za španskim nogometnim trenerjem in njegovimi tremi mladoletnimi otroci, potem ko je čoln, na katerem so potovali, potonil v razburkanem morju v bližini otoka Padar. Partnerko nekdanjega nogometaša in njuno najmlajšo hčerko so medtem rešili.

Oče in njegovi trije otroci, ki so bili na počitnicah v Indoneziji, so pogrešani od petka zvečer, potem ko se je v bližini otoka Padar prevrnil in potopil turistični čoln z 11 ljudmi na krovu. Po poročanju španskih medijev naj bi brodolom povzročila okvara motorja, nesreča pa se je zgodila v slabih vremenskih razmerah in valovih, visokih do treh metrov.

Kot poroča španska televizija Antena 3, so pogrešani Fernand Martin Carreras, nekdanji nogometaš in trener ženske B-ekipe nogometnega kluba Valencia CF, ter njegovi trije otroci, dva fanta in deklica. Stari so 12, 10 in 9 let.

Na krovu čolna sta bili tudi mati otrok in najmlajša hči, ki sta nesrečo preživeli. Reševalci so iz morja rešili tudi štiri člane posadke in vodnika. El Periodico poroča, da naj bi mati in hči padli čez krov, oče in preostali trije otroci pa naj bi ostali ujeti v svojih kabinah.

Iskanje španskih turistov.
Iskanje španskih turistov.
FOTO: Profimedia

Indonezijske oblasti so v nedeljo razširile območje iskanja, v iskalni akciji pa sodeluje približno 80 ljudi.

Iskanje so v soboto zvečer prekinili zaradi slabega vremena in slabe vidljivosti, nadaljevali pa so ga znova v nedeljo zgodaj zjutraj po lokalnem času. Vodja iskalne akcije je poudaril, da so odločeni, da najdejo pogrešane. Upanja, da jih najdejo žive, sicer po mnenju indonezijskih reševalcev ni več.

Indonezija ima več kot 17.000 otokov, čolni pa so pogosto prevozno sredstvo. Zaradi ohlapnih varnostnih standardov in težav s prenatrpanostjo so tovrstne nesreče pogoste.

Rdeči alarm: poplavljene ulice, na žensko padel drog ulične svetilke

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lovrobati
28. 12. 2025 12.06
že včeraj objavljeno da je umrl on in njegovi trije otroci, žena in hčerka pa preživeli... zaostajate
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
28. 12. 2025 12.02
Urejeni islam?
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
28. 12. 2025 11.49
So šli v domovino?
Odgovori
-1
0 1
Desno
28. 12. 2025 11.48
Polna rit dnarja pa rines v te zahojene države
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
28. 12. 2025 12.10
.. in ti bi šel kam?... seveda nikamor, ker nimaš denarja...
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
