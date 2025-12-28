Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci

Oče in njegovi trije otroci, ki so bili na počitnicah v Indoneziji, so pogrešani od petka zvečer, potem ko se je v bližini otoka Padar prevrnil in potopil turistični čoln z 11 ljudmi na krovu. Po poročanju španskih medijev naj bi brodolom povzročila okvara motorja, nesreča pa se je zgodila v slabih vremenskih razmerah in valovih, visokih do treh metrov.

Kot poroča španska televizija Antena 3, so pogrešani Fernand Martin Carreras, nekdanji nogometaš in trener ženske B-ekipe nogometnega kluba Valencia CF, ter njegovi trije otroci, dva fanta in deklica. Stari so 12, 10 in 9 let.

Na krovu čolna sta bili tudi mati otrok in najmlajša hči, ki sta nesrečo preživeli. Reševalci so iz morja rešili tudi štiri člane posadke in vodnika. El Periodico poroča, da naj bi mati in hči padli čez krov, oče in preostali trije otroci pa naj bi ostali ujeti v svojih kabinah.