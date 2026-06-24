Po brutalnem napadu in petih dneh operacij le odprla oči: 'Pravi čudež'

Stewartovo je morski pes napadel 13. junija na plaži Coogee v Sydneyju. Utrpela je več ugrizov v roke in noge ter izgubila veliko krvi. V bolnišnico so jo prepeljali v kritičnem stanju.
Zdravniki so po prihodu uvedli v umetno komo, v minulih dneh pa je prestala več zahtevnih operacij. Zaradi hudih poškodb so ji morali amputirati roko.
Njen brat Joshua Stewart je na spletu sporočil, da so zdravniki v torek zmanjšali količino zdravil, da bi jo lahko za kratek čas prebudili.
"To se je zgodilo veliko hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Za nas je to pravi čudež in nekaj, za kar smo vsi upali in molili v zadnjem tednu," je zapisal.
Po njegovih besedah ostaja v enoti intenzivne terapije, za seboj pa ima že pet dni operacij. V prihodnjih tednih jo čaka še več posegov.
"Pred njo je dolga pot okrevanja, vendar je to izjemno pozitiven prvi korak, ki nam daje upanje za njeno dolgoročno rehabilitacijo," je dodal.
Napad blizu obale
Stewartova, ki dela kot učiteljica, se je tistega sobotnega jutra odpravila na običajno plavanje. Ko jo je morski pes napadel, je bila po poročanju medijev le nekaj metrov od obale.
Napad je znova opozoril na povečano število srečanj z morskimi psi v Avstraliji. Januarja so v dveh dneh zabeležili štiri napade, med njimi tudi napad na dečka na plaži v Sydneyju, ki je pozneje umrl zaradi poškodb.
Tudi maja sta se zgodila dva smrtonosna napada. V zvezni državi Queensland je med podvodnim ribolovom umrl moški, v Zahodni Avstraliji pa je po ugrizu približno štiri metre dolgega morskega psa življenje izgubil 38-letni Steven Mattaboni, oče dveh otrok.
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