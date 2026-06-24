Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po brutalnem napadu in petih dneh operacij le odprla oči: 'Pravi čudež'

Sydney, 24. 06. 2026 06.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Morski pes

34-letna Avstralka, ki jo je pred desetimi dnevi med plavanjem na eni najbolj priljubljenih plaž v Sydneyju napadel morski pes, se je prvič prebudila iz umetne kome. Njena družina je sporočila, da je učiteljica in mama Leah Stewart , ko je odprla oči, najprej vprašala po svoji hčerki ter materi in partnerju ob postelji povedala, da ju ima rada.

Stewartovo je morski pes napadel 13. junija na plaži Coogee v Sydneyju. Utrpela je več ugrizov v roke in noge ter izgubila veliko krvi. V bolnišnico so jo prepeljali v kritičnem stanju.

Zdravniki so po prihodu uvedli v umetno komo, v minulih dneh pa je prestala več zahtevnih operacij. Zaradi hudih poškodb so ji morali amputirati roko.

Njen brat Joshua Stewart je na spletu sporočil, da so zdravniki v torek zmanjšali količino zdravil, da bi jo lahko za kratek čas prebudili.

"To se je zgodilo veliko hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Za nas je to pravi čudež in nekaj, za kar smo vsi upali in molili v zadnjem tednu," je zapisal.

Po njegovih besedah ostaja v enoti intenzivne terapije, za seboj pa ima že pet dni operacij. V prihodnjih tednih jo čaka še več posegov.

"Pred njo je dolga pot okrevanja, vendar je to izjemno pozitiven prvi korak, ki nam daje upanje za njeno dolgoročno rehabilitacijo," je dodal.

Preberi še Napad iz globin: potapljač ni preživel srečanja z morskim psom

Napad blizu obale

Stewartova, ki dela kot učiteljica, se je tistega sobotnega jutra odpravila na običajno plavanje. Ko jo je morski pes napadel, je bila po poročanju medijev le nekaj metrov od obale.

Napad je znova opozoril na povečano število srečanj z morskimi psi v Avstraliji. Januarja so v dveh dneh zabeležili štiri napade, med njimi tudi napad na dečka na plaži v Sydneyju, ki je pozneje umrl zaradi poškodb.

Tudi maja sta se zgodila dva smrtonosna napada. V zvezni državi Queensland je med podvodnim ribolovom umrl moški, v Zahodni Avstraliji pa je po ugrizu približno štiri metre dolgega morskega psa življenje izgubil 38-letni Steven Mattaboni, oče dveh otrok.

avstralija morski pes napad

Evakuirali bodo 11.000 mornarjev iz Hormuške ožine

24ur.com Najstnica po napadu morskega psa: 'Moj prvi instinkt je bil udariti ribo v nos'
24ur.com Martha Stewart o izgubi nedolžnosti: Bil je agresiven, a to mi je bilo všeč
Moskisvet.com Lepotico ugriznil morski pes, takoj za tem je šla nazaj med njih
24ur.com Rebel Wilson prvič postala mama: Dobrodošla Royce Lillian
24ur.com Po napadu morskega psa na Deviških otokih umrla turistka
24ur.com Starša po smrti 16-letnice, ki jo je napadel morski pes: Uničena sva
24ur.com Mehika: 26-letnico med plavanjem s hčerko napadel morski pes
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Zakaj stopala poleti niso mehka? Najpogostejše napake, ki jih delamo vsi
Zakaj stopala poleti niso mehka? Najpogostejše napake, ki jih delamo vsi
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
okusno
Portal
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763