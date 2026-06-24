Po brutalnem napadu in petih dneh operacij le odprla oči: 'Pravi čudež'

Stewartovo je morski pes napadel 13. junija na plaži Coogee v Sydneyju. Utrpela je več ugrizov v roke in noge ter izgubila veliko krvi. V bolnišnico so jo prepeljali v kritičnem stanju.

Zdravniki so po prihodu uvedli v umetno komo, v minulih dneh pa je prestala več zahtevnih operacij. Zaradi hudih poškodb so ji morali amputirati roko.

Njen brat Joshua Stewart je na spletu sporočil, da so zdravniki v torek zmanjšali količino zdravil, da bi jo lahko za kratek čas prebudili.

"To se je zgodilo veliko hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Za nas je to pravi čudež in nekaj, za kar smo vsi upali in molili v zadnjem tednu," je zapisal.

Po njegovih besedah ostaja v enoti intenzivne terapije, za seboj pa ima že pet dni operacij. V prihodnjih tednih jo čaka še več posegov.

"Pred njo je dolga pot okrevanja, vendar je to izjemno pozitiven prvi korak, ki nam daje upanje za njeno dolgoročno rehabilitacijo," je dodal.