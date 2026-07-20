Po brutalnem napadu v Medulinu spregovoril Slovenec

Okoli 4. ure zjutraj se je naš sogovornik po medulinski rivi s prijateljem vračal iz lokala, ko se je le 300 metrov od apartmaja, kjer sta spala, nanju spravila peterica mladih. Medtem ko sta moška udrihala po 23- in 26-letniku, so dekleta kričala, naj prenehata.

"Prvi me je zelo močno udaril v obraz, po padcu, ko sem padel, me je še drugi," je povedal pretepeni sogovornik. Šele po vzklikih deklet, naj se ustavijo, so napadalci odnehali in šli v svojo smer.