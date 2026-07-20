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Po brutalnem napadu v Medulinu spregovoril Slovenec

Medulin, 20. 07. 2026 17.29 pred 1 uro 1 min branja 52

Avtor:
Manca Turk
Policijska uprava istrska (slika je simbolična)

V soboto ob približno četrti uri zjutraj je skupina ljudi na rivi v Medulinu napadla 26- in 23-letnega Slovenca. Oba sta poškodovana, 26-letnik pa je utrpel več zlomov, med drugim ličnice, nosu in čeljusti. Kriminalistična preiskava še poteka, poškodovani 26-letnik pa je o napadu spregovoril tudi za našo oddajo 24UR.

Okoli 4. ure zjutraj se je naš sogovornik po medulinski rivi s prijateljem vračal iz lokala, ko se je le 300 metrov od apartmaja, kjer sta spala, nanju spravila peterica mladih. Medtem ko sta moška udrihala po 23- in 26-letniku, so dekleta kričala, naj prenehata.

"Prvi me je zelo močno udaril v obraz, po padcu, ko sem padel, me je še drugi," je povedal pretepeni sogovornik. Šele po vzklikih deklet, naj se ustavijo, so napadalci odnehali in šli v svojo smer.

Več o tem, kaj je povedal naš sogovornik, si lahko pogledate v današnji oddaji 24UR ob 19. uri. 

Preberi še V Medulinu napadli dva Slovenca, eden huje poškodovan

Spomnimo, pred tem, okoli 1.30, je moški na plaži ob gostinskem lokalu fizično napadel mladeniča. 23-letnik je bil v napadu huje poškodovan. Po zadnjih informacijah so ga odpustili iz bolnišnice. 26-letnik pa je utrpel več zlomov, med drugim ličnice, nosu in čeljusti, pokazal je tudi svoj zdravniški izvid.

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KOMENTARJI52

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Claus
20. 07. 2026 19.20
Ko berem komentarje, jim še privoščite. Čisto enaki ste kot kockasti.
Odgovori
0 0
abc123def456
20. 07. 2026 19.15
gejev tam dol ne marajo, pa to ...
Odgovori
0 0
Slovenec007
20. 07. 2026 19.14
Še noben jih ni zaston fasov...
Odgovori
-1
1 2
Kameleon Kiddo
20. 07. 2026 19.18
Ziher ja
Odgovori
0 0
daedryk
20. 07. 2026 19.08
Ljubljana je bila nekaj časa nevarna. zdaj zlikovci počasi dojemajo, da pravi moški ne jokajo, ampak se branijo v silobranu in poskrbijo tudi za priče. ker tako policija nima kaj dati v zapisnik, so tudi mediji lepo tiho.
Odgovori
-1
0 1
Polde1
20. 07. 2026 19.07
Hrvaska obljubljena turisticna destinacija. Vi jo pa pa se propagirate.
Odgovori
+2
3 1
bohinj je zakon
20. 07. 2026 19.01
Kdo ga je? Pa je ne kockasti?
Odgovori
+2
2 0
Tormentor
20. 07. 2026 18.59
vprasat se drugo stran kaj je blo. brez veze verjetno nista bla tepena
Odgovori
+0
2 2
Polde1
20. 07. 2026 19.08
Ne bilo prvic za brez zveze...
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
20. 07. 2026 18.56
hmm .. samo to je bilo že večkrat. .. !!?? .. Slovence nobene šola čisto nič ne nauči .. !!!
Odgovori
+2
4 2
Frzenk
20. 07. 2026 18.50
in kje je izjava? k to je skropucalo
Odgovori
+3
4 1
Darko32
20. 07. 2026 18.45
Kaj se čudimo to je samo slika primitivnosti, ki je še vedno na HRVAŠKEM. Najbolje je se izogniti teh krajev in divjakov. Če te ne okradejo pa se fizično lotevajo ljudi. Kako so BALKANCI brez obrazni vidimo to v nespoštovanju naših zastav. To pove vse o primitivnosti in da smo še vedno zraven BAKANA.
Odgovori
+6
10 4
Polde1
20. 07. 2026 19.08
Se strinjam.
Odgovori
+1
1 0
Damzi
20. 07. 2026 18.45
Tudi v Pakostanah en teden nazaj podobna zgodba, samo da je obležal Avstrijski državljan. Hrvaška mularija je zelo prepotentna, zbirajo se v skupinah, vozijo s skiroji po dva in če si ob nepravi uri na rivi... lahko dobiš batine. Kako pa to vpliva na turizem in koliko tega se pomete pod preprogo....pa kdo bo vedel.
Odgovori
+11
12 1
Malo_sutra
20. 07. 2026 18.44
Caki pocasi ne razumem, a to te kr tako brez razloga? nisem tega se dozivel.
Odgovori
+0
6 6
Damzi
20. 07. 2026 18.51
ne boš verjel, brez razloga.... Ko sem bil mulc 30 let nazaj je bilo podobno v Ljubljani če je bila prepozna ura pa da sem bil sam ali sva bila dva. Verjemi razlog je bil samo ta da sem bil tam.
Odgovori
+9
10 1
Polde1
20. 07. 2026 19.09
Sem ljubljancan in ti povem da nakladas.
Odgovori
-1
0 1
Planetmiru
20. 07. 2026 19.11
Malo me čudi to tvoje čudenje, ker jih nekdo dobi brez razloga. Nekaj ti povem: Če v naravi srečaš enega psa, se bo on tebe zelo verjetno sam izognil, če pa jih srečaš 5 skupaj, se umakni če le imaš kam. Tako je pri teh prepotentnežih, to naredijo preprosto za gušt in dokazovanje.
Odgovori
+2
2 0
golobove drobtinice
20. 07. 2026 18.44
Sicer pa kažejo zadnje čase v Sloveniji, da je že tudi k nam prišel ta balkanski trend, ko skupina napade brez razloga mlajše moške in pri tem vedno ciljajo obraz. Kakor kaže je cilj namerna poškodba obraza.
Odgovori
+6
7 1
cekinar
20. 07. 2026 18.41
Doma imam everlastovo boksarsko vrečo ,pa se mi ne treba iti tučt na Hrvatsko.
Odgovori
+0
2 2
blurp_blurp
20. 07. 2026 18.38
Očitno sta letala okoli napačnih čebelic in dobila porcijo. Boleče? Da. Vredno objave? Niti ne.
Odgovori
-1
6 7
proofreader
20. 07. 2026 18.36
Bo ZZZS kril ali bo samoplačniško?
Odgovori
+0
5 5
Vera in Bog
20. 07. 2026 18.36
Braća !!
Odgovori
-2
0 2
flojdi
20. 07. 2026 18.35
..prav skoraj slabo se pocutim.mene nikoli nihče nikjer ni hotel napast in polomit
Odgovori
-5
2 7
Rožle Patriot
20. 07. 2026 18.50
.... ja kako te bodo napadli, če pa nikamor ne hodiš .. ???
Odgovori
+2
2 0
Kruti_realizem
20. 07. 2026 18.26
Saj pravim, pa mi mnogi oporekajo brezargumentov...usrasija od drzave.
Odgovori
+6
7 1
Panter 63
20. 07. 2026 18.27
Čedo, voz za Cetnikovac.
Odgovori
-8
0 8
Kruti_realizem
20. 07. 2026 18.32
Auuu, kako bistroumen komentar...spel se ti v svojo usrasijo.
Odgovori
+3
5 2
Panter 63
20. 07. 2026 18.34
🚜🚜💪💪vse povedano 1995.
Odgovori
-4
2 6
Kruti_realizem
20. 07. 2026 18.38
Hahaha, z Americani in MPRI, in obilico lazne propagande....
Odgovori
+2
3 1
Panter 63
20. 07. 2026 18.41
Ne glede na vse tebi je pomagala ta 1995 leto. Si spoznal da obstaja še beli kruh in da je čas lesene žlice mimo...lp škoda časa zapravljati svteboj.
Odgovori
-4
0 4
Kruti_realizem
20. 07. 2026 18.43
O cem ti klobasas...usras?
Odgovori
+2
3 1
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