Po brutalnem napadu v Medulinu spregovoril Slovenec

Okoli 4. ure zjutraj se je naš sogovornik po medulinski rivi s prijateljem vračal iz lokala, ko se je le 300 metrov od apartmaja, kjer sta spala, nanju spravila peterica mladih. Medtem ko sta moška udrihala po 23- in 26-letniku, so dekleta kričala, naj prenehata.
"Prvi me je zelo močno udaril v obraz, po padcu, ko sem padel, me je še drugi," je povedal pretepeni sogovornik. Šele po vzklikih deklet, naj se ustavijo, so napadalci odnehali in šli v svojo smer.
Spomnimo, pred tem, okoli 1.30, je moški na plaži ob gostinskem lokalu fizično napadel mladeniča. 23-letnik je bil v napadu huje poškodovan. Po zadnjih informacijah so ga odpustili iz bolnišnice. 26-letnik pa je utrpel več zlomov, med drugim ličnice, nosu in čeljusti, pokazal je tudi svoj zdravniški izvid.
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