Po Castillovi odstavitvi in aretaciji je zaprisegla nova perujska predsednica

Po odstavitvi in aretaciji perujskega predsednika Pedra Castilla je kot prva ženska perujska predsednica zaprisegla Dina Boluarte. Člani kongresa so Castilla odstavili, ker je želel razpustiti parlament in uvesti samovlado z odloki. Policisti so ga v pridržanje odpeljali zaradi kršitve ustave.

Po aretaciji je sicer prišlo do manjših spopadov med podporniki Pedra Castilla in nasprotniki, ki so demonstrirali pred policijsko postajo, kjer so zdaj že bivšega predsednika zaprli, a jih je policija s pomočjo solzivca razgnala. Politični kaos se je v sredo začel z že tretjim poskusom ustavne obtožbe proti Castillu, odkar je ta nekdanji podeželski učitelj pred 18 meseci presenetljivo zmagal na predsedniških volitvah. 53-letni Castillo je tik pred predvidenim glasovanjem sporočil, da razpušča parlament, napovedal vzpostavitev izredne vlade in vladanje z dekreti ter uvedel policijsko uro in številne druge ukrepe.

Pri tem je bil med vladajočo elito povsem osamljen. S položajev je odstopilo več ministrov in tudi perujski veleposlanik pri Organizaciji ameriških držav (OAS). Po poročanju EFE je celo Castillov odvetnik Benji Espinoza sporočil, da predsednika več ne bo zastopal. 130-članski parlament je nato kljub vsemu glasoval za njegovo odstavitev s kar 101 glasom podpore. Castillovo dejanje so obsodili politiki iz vseh vetrov. Levičarska poslanka Ruth Luque je dejala, da gre za očiten poskus državnega udara po vzoru tistega iz leta 1992, ki ga je izvedel bivši predsednik Alberto Fujimori. Tudi ta je potem končal v zaporu. Castillov poskus samovlade je bil dokončno obsojen na propad, ko sta poveljstvi vojske in nacionalne policije sporočili, da ne bodo sodelovali pri dejanjih, ki niso v skladu z ustavnim redom. Ustava namreč pravi, da lahko predsednik razpusti kongres le, če ta dvakrat zapored ne potrdi njegovega seznama ministrov.

Poslanci so sicer v ustavni obtožbi navedli, da so Castila odstavili zaradi njegove moralne nesposobnosti voditi državo. Castillo je že tretji predsednik Peruja, ki je moral od leta 2018 zapustiti položaj s to utemeljitvijo. Peru je imel leta 2020 v samo petih dneh kar tri predsednike. Zdaj že bivši perujski predsednik se je po glasovanju o odstavitvi s položaja odpravil na sedež policije v prestolnici Lima, kjer je nato tudi ostal, saj so ga pridržali po nalogu posebne ekipe tožilcev, ki se ukvarja s politično korupcijo. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da ga preiskujejo zaradi upora proti državi. Po Castillovi aretaciji je na položaj nove predsednice prisegla 60-letna pravnica Dina Boluarte, ki naj bi na čelu države ostala do konca Castillovega mandata julija 2026. Po nastopu položaja je pozvala k dialogu vseh političnih sil, državljane pa k enotnosti.

Iz regije so na dogajanje v Peruju prišli različni odzivi. ZDA so po Castillovi razpustitvi parlamenta predsednika pozvale, naj svojo odločitev razveljavi, nato pa je iz Washingtona, kjer niso navdušeni nad levičarskimi vladami v Latinski Ameriki, prišlo še sporočilo, da zanje več ni predsednik Peruja. "Zakonodajalci so sprejeli korektiven ukrep," je po odstavitvi Castilla dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki je prav tako levičar in Castillov zaveznik, je medtem sporočil, da so za vse skupaj krive gospodarske in politične elite v Peruju, ki da so sovražne Castillu od vsega začetka.