Po celotni Ukrajini odjeknile eksplozije, Rusi napadli energetske objekte

Bliža se zima. Ukrajinci se bojijo, kaj jim bo ta prinesla, medtem ko Rusija krepi svoje napade tudi na kritično energetsko infrastrukturo. Že več tednov se namreč v Ukrajini pripravljajo na večji napad na že tako oslabljen elektroenergetski sistem, ki bi povzročil ogromne škode in dolge izpade električne energije. In ravno tak napad se je zgodil v nedeljo zjutraj, ko so v Kijevu in drugih mestih odjeknile eksplozije.

Obseg škode še ni jasen. Uradniki so za zdaj prekinili oskrbo z električno energijo v številnih mestnih predelih, v Kijevu in regiji Dnipropetrovsk, kar so označili kot previdnostni ukrep za preprečitev prekomerne napetosti v primeru škode, poroča Guardian. Ljudi so pozvali, naj poiščejo zavetje in počakajo informacije.

Napad naj bi Rusi izvedli s 120 raketami in 90 brezpilotnimi letalniki, je na Telegramu sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tarča napadov ni bil samo Kijev, v mestu Mikolajev na jugu Ukrajine sta bili v nočnem napadu brezpilotnega letala ubiti dve osebi, eksplozije so pretresle tudi jugovzhodno mesto Zaporožje in črnomorsko pristaniško mesto Odesa. O več eksplozijah so poročali v regijah Krivi Rog na jugu in Rivne na zahodu. Sibiha je napad opisal kot "odgovor Moskve" voditeljem, ki so se "pogovarjali s predsednikom Vladimirjem Putinom". Ob tem se je najbrž nanašal na telefonski pogovor nemškega kanclerja Olafa Scholza in Putina, kar so na ukrajinskem zunanjem ministrstvu označili za poskus popuščanja, ki ne prispeva k prizadevanjem za mir.