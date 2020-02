Po Ciari Britanskem otočju zdaj grozi še nevihta Dennis

Odpovedani tudi leti v in iz Ljubljane

Že zdaj so zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedali številne lete. Samo EasyJet je odpovedal več kot 200 letov iz in v Veliko Britanijo, kar je spremenilo načrte najmanj 40.000 potnikom. Največ letov so odpovedali na letališču London Gatwick, kjer je glavna baza nizkocenovnika. Odpovedali pa so tudi nekaj letov z in na letališče London Stansted. Po podatkih Letališča Jožeta Pučnika, so odpovedali tudi današnja leta iz Ljubljane in v Ljubljano.

Potnikom odpovedanih letov so ponudili zamenjavo terminov ali povračilo denarja. Vsem potnikom, ki imajo v teh dneh rezerviran let, pa EasyJet svetuje, da prek spletne aplikacije ves čas preverjajo informacije o njihovem letu. British Airways za zdaj večjih odpovedi še nima, čeprav so tudi oni odpovedali okoli 40 letov z in na letališče Heathrow, vendar so nekatere lete združili.

Prav tako je moten cestni in železniški promet, kjer prihaja do zamud vlakov.

Sunki vetra bi lahko dosegali do 113 kilometrov na uro, kar je sicer manj kot pri Ciari, ko so najmočnejši sunki presegali hitrost 150 kilometrov na uro.

V enem dnevu bi lahko padlo toliko dežja, kot ga v enem mesecu