Po 'ciklonski bombi' Ciaran prihaja še Domingos: visoki valovi, močan veter

Zgodovinski vihar Ciaran počasi ugaša nad Severnim morjem, a na poti proti zahodni Evropi je že nova hitro razvijajoča se atlantsko neurje Domingos. Obalo Španije in Francije bo tako že v soboto popoldne doseglo nov vihar z vetrovi do 150 kilometrov na uro in visokimi valovi. Tako lahko v nedeljo tudi v Sloveniji pričakujemo prehod nove fronte, ki je povezana z novonastalim neurjem. Naše kraje bo ob tem dosegel močan višinski veter s sunki v nižjih plasteh ozračja.

Po umiku "ciklonske bombe" Ciaran, ki je v preteklih dneh pustošila po večjem delu Evrope ter zahtevala najmanj 12 življenj, je Domingos že četrti vihar v tej sezoni, poroča Sur in English. Pred njo in Ciaranom smo imeli še neurje Agnes ter Babet, četrta pa bi lahko tako kot Ciaran s seboj prinesla močno deževje in sunke vetra. Razvila se je tik pod Grenlandijo, od tam pa se je hitro pomikala proti Britanskemu otočju. "Najmočnejši vetrovi in najmočnejše deževje bodo v soboto verjetno prizadeli regijo Nouvelle-Aquitaine v jugozahodni Franciji, severozahodni Španiji in severni Portugalski. V nedeljo bodo posledice neurja segle v srednjo Evropo," piše portal Zoom Earth. Španska meteorološka agencija Aemet napoveduje, da bi lahko hitrost vetra novonastalega neurja na območjih ob Sredozemlju in tudi na Balearskih otokih presegla 100 kilometrov na uro. Portal Neurje.si medtem za obalo Španije in Francije napoveduje sunke vetra do 150 kilometrov na uro. Ob tem bo Domingos povzročil tudi veliko valovanje morja, valovi bi lahko tako v galicijskem Atlantiku in Kantabrijskem morju dosegli oz. celo presegli osem metrov, v Sredozemskem morju pa bi lahko presegli višino petih metrov. Kot poroča portal Neurje.si, lahko tudi pri nas v noči na nedeljo pričakujemo prehod nove fronte, ki je povezana z novim neurjem. Naše kraje bo prav tako dosegel močan višinski veter s sunki v nižjih plasteh ozračja. "Količina padavin bo sicer manjša kot ob petkovem poslabšanju, vseeno pa lahko nastane veliko težav zaradi trenutne hidrološke situacije in težav z zemeljskimi plazovi," opozarjajo.