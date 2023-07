Po desetih letih pobelilo jug Afrike: 'Res lep prizor'

Prebivalci Južnoafriške republike so se prebudili v zasneženo jutro. V največjem mestu v državi Johannesburgu sneži prvič po desetih letih, ljudje pa se povsem navdušeni sprehajajo po zasneženi pokrajini.

Snežinke so se sicer šele začele oprijemati palminih listov in rastja na tleh, prikazujejo video posnetki in fotografije z juga.

"Sneg je povsod, res lep prizor," je povedal oskrbnik iz mesta Billy Nxumalo.