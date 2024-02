Po letih posilstev in prisilnih porok je 24-letna jezidka končno svobodna

Jezidko so rešili med varnostno operacijo v sirskem taborišču al-Hawl, v katerem živi več deset tisoč ljudi, večinoma žena in otrok borcev Islamske države, piše Guardian. Ženska je v videoposnetku, ki ga je objavila YPJ, pojasnila, da je pred odhodom v taborišče bivala pri družini, ki ji je prepovedala razkriti svojo identiteto ali povedati, da je jezidka. Zato je med bivanjem v taborišču uporabljala lažno ime.

Sirske demokratične sile so sporočile, da so enote za zaščito žensk oziroma YPJ osvobodile 24-letnico, ki prihaja iz vasi Hardan na gori Sindžar. Ugrabljena naj bi bila med pokoli leta 2014, med katerimi so islamski skrajneži ubili na tisoče moških, ženske in najstnice pa vzeli za spolne sužnje.

"Uničili so mi življenje, prodajali in kupovali so me kot ovco," se je jezidka spomnila časov pred letom 2019, ko so jo pripeljali v taborišče. Kot je opisala, je nekaj časa, s šestimi drugimi ženskami, bivala v hiši starejšega moškega po imenu Abu Jaafar. "Ženske, ki so se upirale posilstvu, so bile ubite."

V strogo varovanem taborišču al-Hawl, ki ga sicer nadzorujejo sirske demokratične sile, je nekoč živelo 73.000 ljudi, v veliki večini Sircev in Iračanov. Število ljudi se je z leti drastično zmanjšalo, saj so iz taborišča v svoje primarne domove vrnili številne ženske in otroke. Iračani in Sirci so zaprti v enem delu taborišča, tisti, ki niso teh narodnosti, pa živijo v drugem delu taborišču, ki velja za dom najbolj zagrizenih privržencev ISISA. Številni med temi so prepotovali na tisoče kilometrov, prišli z drugih koncev sveta, da bi se pridružili skrajni skupini.