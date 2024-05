Po desetletju teroriziranja so aretirali 81-letnega 'serijskega strelca s fračo'

Na desetine ljudi iz mesta Azuse v ameriški zvezni državi Kalifornija je na policijo v zadnjih desetih letih podajalo prijave zoper neznano osebo, ki je po mestu streljala s fračo. Policisti so preiskovali primere razbitih oken in vetrobranskih stekel, nekaj oseb pa je dejalo, da je storilec skoraj zadel tudi njih.

Maja letos pa so končno prišli na sled 81-letnemu Princu Kingu. Aretirali so ga po tem, ko so med preiskavo njegovega doma v mestu, ki je od Los Angelesa oddaljeno približno 40 kilometrov, našli fračo in kroglične ležaje.

Policijski poročnik Jake Bushey je pojasnil, da je glede na preiskavo osumljenec večino krogličnih ležajev izstrelil kar s svojega vrta. "Drugega motiva kot le zlonamerne nagajivosti nismo ugotovili," je povedal za Southern California News Group.

Dodal je še, da se je streljanje dogajalo več let, ker "preprosto niso mogli ugotoviti, kdo je storilec". Kinga zdaj čaka sojenje.