Po devetih dneh iz jame rešili obolelega ameriškega jamarja

Turška zveza jamarskih raziskovalcev je na družbenem omrežju X zapisala, da so uspešno končali operacijo reševanja, in se zahvalila vsem, ki so sodelovali. Po poročanju medijev se Mark Dickey glede na razmere počuti dobro.

Američan velja za priznanega speleologa in je bil del mednarodne ekipe raziskovalcev, ki so na jugu države raziskovali jamo Morca. 40-letnik je 2. septembra na 1250 metrih globine nepričakovano utrpel krvavitev želodca. Kolegi so ga takrat uspeli spraviti do tabora na 1000 metrih globine. Že prejšnji teden so se do njega v jamo uspeli prebiti zdravniki, ki so mu med drugim morali dati transfuzijo krvi.