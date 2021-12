Po divjanju tajfuna na Filipinih že več kot 200 mrtvih

Več kot 300.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove in letovišča, ko je začel tajfun v četrtek divjati po državi. Filipinski Rdeči križ je poročal o popolnem razdejanju na obalnih območjih. Tajfun Rai je razdejal domove, bolnišnice in šole, ruval drevesa, rušil betonske drogove, uničeval pridelke in poplavljal vasi.