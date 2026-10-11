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Po dogovoru Trumpa in Putina ruski dizel znova na trgu

Moskva, 11. 10. 2026 10.20 pred 56 minutami 2 min branja 29

Avtor:
STA Ne.M.
Poln rezervoar goriva

Rusija je po dogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, je v soboto sporočila vlada v Moskvi. Ukrep, ki je začel veljati v soboto, bo omogočil dobavo 500.000 ton dizla na svetovni trg, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vladinim Putin in Donald Trump
Vladinim Putin in Donald Trump
FOTO: AP

Ruske naftne družbe morajo v usklajevanju z vlado nemudoma začeti sklepati pogodbe o dobavi dizelskega goriva s tujimi kupci.

Podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak je poudaril, da ta odločitev ne bo vplivala na interese ruskih potrošnikov. "V Rusiji se dizelsko gorivo proizvaja iz ruske surove nafte v domačih rafinerijah. Obseg proizvodnje nam omogoča, da v celoti oskrbimo tako domači trg kot tudi količine, določene za svetovno oskrbo," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Rusija je med vojno v Ukrajini prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi lahko oskrbela lastni trg. Ukrajinski napadi z droni na rafinerije v različnih ruskih mestih so začasno povzročili pomanjkanje na domačem trgu.

Trump je v petek naznanil, da se Putin strinja z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu in da bo Washington bo v zameno začasno omilil sankcije. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizelskega goriva na ameriški in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500.000 ton, zatem pa še milijon ton. Rusija naj bi odvisno od stanja svojih rafinerij v kratkem času dobavila še tri milijone ton dizla.

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Kremelj je v petek potrdil, da je Putin v pogovoru s Trumpom izrazil pripravljenost Rusije za dobavo nafte in naftnih derivatov na ameriški in svetovne trge. Ameriško finančno ministrstvo pa je v petek izdalo začasno dovoljenje za dobavo ruskega dizla na svetovne trge, ki bo veljalo do aprila 2027.

Cene goriv so se močno zvišale po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti. Povprečna cena navadnega bencina v ZDA je od takrat narasla za več kot 46 odstotkov na 4,37 dolarja za galono (3,8 litra), dizelskega goriva pa za 67 odstotkov na 6,28 dolarja za galono.

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zda rusija gorivo dizel energetika

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KOMENTARJI29

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Vladna norost
11. 10. 2026 11.25
Kaj pa pravijo prevaranti in kriminalci v Bruslju?
Odgovori
0 0
Luther
11. 10. 2026 11.21
Ha - ha ZDA, Biden in Trump so nas dobro n..li. Najprej sprožijo vojno, nato odrežejo EU od Rusije (severni tok) , nato se oni umaknejo, zaprejo Hormiz, nato prisilijo EU da začne prodajati strateške rezerve, nato ZDA kupi rusko nafto , jo predela in proda v EU. ha - ha
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
11. 10. 2026 11.18
Evropa je absolutno proti .
Odgovori
-1
0 1
Luther
11. 10. 2026 11.22
EU ne igra nobene vloge. če je proti ali za je nepomembno, ker ZDA dela kar hoče.
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0 0
PIKAPOLONICA1994
11. 10. 2026 11.16
Preko milijarda indijcev npr...potrebuje gorivo....od kod le...hahah
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-1
0 1
Eli Copter
11. 10. 2026 11.16
Od torka naprej nove cene dizla - 0.9 EUR (za pol litra).
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+3
3 0
tamiflu
11. 10. 2026 11.15
to bo trap sam porabil za svoje in spremstvo prevoze v parih dneh. neumni folk mu pa ploska, kako ga skrbi za narod amerike
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+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
11. 10. 2026 11.15
Ruski dizel je vedno na trgu....sam nikoli tega ne povedo javno....EU ga preko ZDA itak kupuje po daleč višji ceni kot bi ga
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+0
1 1
mario7
11. 10. 2026 11.13
Roko na srce. Cel svet je po malo odvisen od Ruskih energentov in rudnin. Ker so samooskrbni ,sankcije proti njim nimajo velikega učinka.
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+4
4 0
mario7
11. 10. 2026 11.09
In potem pravijo zahodni mediji ,da v Rusiji primankuje goriv? 😂😅🤣 Kot vidimo, da jih imajo še za izvoz. zeleni škrat pa v jok in na drevo.
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+6
7 1
Berbelund
11. 10. 2026 11.00
če je človek pozoren in bere med vrsticami se vidi kako delujejo mediji!en dan nekaj objavijo čez par dni pa to z drugo objavo demantirajo!recimo; " ukrajinci uničili ruske rafinerije","ruske črpalke nimajo goriva",..... četrti dan; "rusi dali 500 000 t dizla na svetovni trg" !tole je tolk kontradiktorno da bolj ne more bit.
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+8
9 1
Dr Dre
11. 10. 2026 11.06
A ti zaupaš vse kar napišejo.. Tankerji z rusko nafto plujejo v ZDA že dolgo, brez težav.. Minerva zen bo jutri razkladala... Dejstva, ne novice.
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+7
7 0
EU Dig. Cenzura
11. 10. 2026 11.07
Ker je vse farsa in predstava za ljudstvo. Teheran je z nameno bombardiran na dolocenih mestih, ker bodo na teh mestih trenutno naredili tehnolosko napredno 15 minutno mesto, vec njih. spletna stran za sejem prrdstavitveni za 2027 je ze objavljena prav tako datumi.
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+3
3 0
Cesar007
11. 10. 2026 11.07
Oboje lahko drži. Imamol posnetke iz rusije kolon avtomobilov, ki čakajo na gorivo. In ob enem lahko russija iz nacjonalnih rezerv proda 500 000 t dizla, kot propagando v smislu "glejte koliko goriva imamo, ga brez problema dajemo ven iz države".
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-2
0 2
Berbelund
11. 10. 2026 11.10
kolone avtomobilov lahko posnameš tudi na naših avtocestah!
Odgovori
+2
2 0
mario7
11. 10. 2026 11.20
Cesar. Komu bolj verjameš. Bruslju ali Moskvi? Osebno Bruseljski Kaji in UVDL ne verjamem nič. Sama cenzura in prilagajanje novic.
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0 0
RATO
11. 10. 2026 10.57
Vedno bolj se kaže nesposobnost EU politike 🙄, ki ji manjka vedno več "vretenc v hrbtenici" in "bolečina" državljanov postaja vse večja 🥺 Pomoč - nasveti "prijateljev" pa izginjajo v megli iluzije 😎
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+5
5 0
JackRussell
11. 10. 2026 10.57
Pri denarju ni več problem komunizem za kapitalizem, pri denarju ni važno na kakteri strani sediš. Kako vam perejo glave hahahahaha. Isto je pri naših politikih. Beeee
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+3
3 0
Laki je malo nervozan
11. 10. 2026 10.57
No, samo poraba dizla je v ZDA 2 milijona ton dnevno, zdaj pa zračunajte za koliko ur je 500.000 ton.
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+1
1 0
Berbelund
11. 10. 2026 11.04
kdo je pa rekel da so dali meriki ?dali so na svetovni trg!
Odgovori
+1
1 0
Pomladni cvet
11. 10. 2026 10.57
Konec dobave orožja in s tem podaljševanje morije, dlje kot se bo pošiljalo orožje več ljudi bo umrlo in dlje kot to traja slabša bo evropa
Odgovori
+3
3 0
Berbelund
11. 10. 2026 10.54
tudi umetnim gnojilom iz rusije se ne bodo odpovedali ne ameri in ne eu!
Odgovori
+5
5 0
Bolfenk2
11. 10. 2026 10.53
Za to potezo pa si Trump zasluži Nobelovo nagrado za mir. Zelenkotu je povsem vzel veselje do vojne.
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+3
4 1
mojcd
11. 10. 2026 10.51
Nicesar ni brez Rusije, samo tiho so in imajo vse pod kontrolo
Odgovori
+4
4 0
Oblastljudstvu
11. 10. 2026 10.39
Kakšen nateg. Eu zbudi se. Takoj moramo postati samooskrbni in neodvisni od drugih delov sveta!!!
Odgovori
+10
13 3
Berbelund
11. 10. 2026 10.49
in hafto bomo črpali iz visokih gredic?
Odgovori
+7
8 1
Zglavo
11. 10. 2026 10.37
Kako je to možno,če so Ukrajinci uničli veliko rafinerij,da Rusi nimajo na črpalkah bencina,putler pa izvaža nafto?
Odgovori
+5
10 5
Berbelund
11. 10. 2026 10.50
možno je !na debelo se moraš lagati!
Odgovori
+7
7 0
Bolfenk2
11. 10. 2026 10.54
Zahodna propagsnda pač.
Odgovori
+3
3 0
Stojadina-sportiva
11. 10. 2026 10.54
Mediji iz muhe lahko naredijo slona...In ja možno je, da nekdo temu tudi verjame, da so rusi zaradi par uničenih rafinerij na kolenih..
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+2
2 0
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