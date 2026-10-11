Po dogovoru Trumpa in Putina ruski dizel znova na trgu

Ruske naftne družbe morajo v usklajevanju z vlado nemudoma začeti sklepati pogodbe o dobavi dizelskega goriva s tujimi kupci.

Podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak je poudaril, da ta odločitev ne bo vplivala na interese ruskih potrošnikov. "V Rusiji se dizelsko gorivo proizvaja iz ruske surove nafte v domačih rafinerijah. Obseg proizvodnje nam omogoča, da v celoti oskrbimo tako domači trg kot tudi količine, določene za svetovno oskrbo," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Rusija je med vojno v Ukrajini prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi lahko oskrbela lastni trg. Ukrajinski napadi z droni na rafinerije v različnih ruskih mestih so začasno povzročili pomanjkanje na domačem trgu.

Trump je v petek naznanil, da se Putin strinja z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu in da bo Washington bo v zameno začasno omilil sankcije. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizelskega goriva na ameriški in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500.000 ton, zatem pa še milijon ton. Rusija naj bi odvisno od stanja svojih rafinerij v kratkem času dobavila še tri milijone ton dizla.