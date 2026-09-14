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Po domnevnem posilstvu umrla 39-letnica: glavni osumljenec njen mož

Marchtrenk, 14. 09. 2026 16.43 pred 43 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Avstrija smt umor (vir: ENEX)

Zgornjo Avstrijo pretresa grozljiva smrt 39-letne ženske, ki naj bi umrla po brutalnem posilstvu moža. V zlorabo naj bi bil ob tem vpleten še en moški, preiskujejo pa tudi tretjega, ki naj bi bil prav tako povezan z zločinom. Mož naj bi sicer omamljeno ženo prodajal drugim moškim, ki so jo želeli zlorabiti. Primer spominja na srhljivo zgodbo Gisèle Pélicot iz Francije, a ima ta za žrtev še bolj tragičen konec.

39-letno žrtev so konec junija našli v njenem domu s hudimi krvavečimi ranami, poročajo avstrijski mediji. Enex piše, da naj bi žensko, ki so jo lahko reševalci na kraju le še razglasili za mrtvo, v spalnici našla njena 15-letna hči.

Pokojna je imela ob smrti hude poškodbe na predelu spolovila, obdukcija pa je kasneje razkrila celoten obseg škode. In kam vodi preiskava? Glavni osumljenec za smrt 39-letnice je njen 51-letni soprog, policija pa preiskuje še dva druga moška.

51-letnik naj bi ženo omamil, s še enim 51-letnim moškim pa naj bi nato spolno zlorabila 39-letnico. Po navedbah državnega tožilstva je bila žrtev v tistem času "močno opita in zato nemočna". Oba sta v priporu, vendar pa drugega storilca po poročanju portala ORF.at ni mogoče povezati z dejanji, ki so na koncu privedla do smrti ženske - slednje se pripisuje njenemu soprogu.

Pristojni preiskujejo še tretjega moškega, ki naj bi bil po poročanju avstrijskih medijev sprva prav tako povabljen k zločinu, a naj bi si mož zadnji dan premislil in mu sporočil, naj ne pride.

Del posiljevalske mreže?

Po pisanju Kronen Zeitunga naj bi 51-letnik svojo ženo prodajal mreži posiljevalcev. V nekaterih primerih naj bi zanjo zahteval 500 evrov, kar naj bi potrjevalo več sporočil.

Okrožno tožilstvo v Welsu navedbe preiskuje, odvetnik obtoženega pa jih odločno zanika. "Ženska je imela vozniško dovoljenje, hodila je v službo, imela je mobilni telefon, vsak dan je hodila ven in imela je prijateljice. Če bi jo torej vsak dan prodajali posiljevalcem ... mislim, da bi to opazili. A temu ni tako. Zato je to preprosto nesmisel," trdi Andreas Mauhart.

A po poročanju Enexa naj bi drugi osumljenec krivdo priznal, soprog žrtve pa ne. Zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Krajani Marchtrenka so medtem v šoku. "Nihče tukaj ne želi govoriti o teh grozljivih dogodkih, zlasti ker je družina veljala za tiho in neopazno. Nikoli ni bilo hrupa ali znakov nasilja ali obiskov moških," je dejala ena od tamkašnjih prebivalk.

Europol je razbil spletno mrežo

Europol je julija letos poročal, da so odkrili spletno mrežo moških, ki so omamljali in nato spolno zlorabljali svoje partnerice. Posnetki so bili nato objavljeni na spletu – pogosto v mizoginističnih skupinah. Tam so moški delili tudi svoje izkušnje in si svetovali. Posredovali so informacije o učinkovitosti drog ali pomirjeval in o tem, kako jih dobiti.

Zločini spominjajo na primer Francozinje Gisèle Pélicot, ki jo je njen takratni mož Dominique Pélicot skoraj deset let omamljal, zlorabljal in "ponujal" več deset moškim za posilstvo.

Preberi še Gisele Pelicot ni bila edina: razkrita mednarodna mreža

Med Europolovo operacijo Meduza so odkrili štiri nove tovrstne mreže. Po podatkih preiskovalne agencije je bilo izvedenih več deset aretacij ter več kot sto žrtev in storilcev. V operaciji je sodelovalo devet držav. V Avstriji ni bil z mrežo povezan noben primer, vendar se je Avstrija operaciji Meduza pridružila šele 6. avgusta.

avstrija smrt posilstvo preiskava

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