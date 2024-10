Po domnevni eksploziji v Strasbourgu evakuirali vlak z evroposlanci

Poslanci naj bi se na vlak vkrcali okoli 15. ure, nato je sledila evakuacija. "Na vlaku na postaji v Strasbourgu se je zgodil tehnični incident," je potrdila tiskovna služba parlamenta. Službe Evropskega parlamenta so v stiku s pristojnimi organi, da bi organizirali nadomestne prevoze, so sporočili iz Bruslja. Nadomestna vlaka naj bi odpeljala ob 17.30 oziroma okoli 20. ure.

Pri regionalnem železniškem omrežju TER Grand Est. so na omrežju X zapisali, da je promet na postaji v Strasbourgu moten zaradi dima, ki se vije iz enega od vlakov. "Konec motenj bo predvidoma ob 18. uri," so dodali. Železniško postajo so že pregledali tudi gasilci, vlaki pa bodo v naslednjih urah vozili v omejenem obsegu, so še sporočili.

Danski evropski poslanec Pelle Geertsen je evakuacijo opisal kot kaotično, medtem ko je parlamentarni pomočnik politične skupine Renew Emmanuel Foulon na spletu zapisal, da je pred evakuacijo zaslišal eksplozijo.