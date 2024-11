Po domnevni množični zastrupitvi umrla že četrta turistka

Le nekaj ur pred tem je v Laosu umrl tudi ameriški turist, minuli teden pa dve danski turistki, stari 19 in 20 let.

Kot poroča BBC , je smrt 19-letne Avstralke potrdila njena družina, potrdilo pa jo je tudi avstralsko zunanje ministrstvo. "Naše misli so z njeno družino in prijatelji, ki žalujejo zaradi strašne in krute izgube," je dejal avstralski premier Anthony Albanese , ki je ob tem dodal, da je to najhujša nočna mora vsakega starša, "ki ne bi smela doleteti nikogar".

Za razliko od etanola, ključne sestavine alkoholnih pijač, je metanol strupen za ljudi. Nelegalni proizvajalci žganih pijač ga včasih dodajajo svojim pijačam kot poceni način za povečanje vsebnosti alkohola.

Policija še vedno preiskuje smrt štirih tujih državljanov, vendar pa pričevanja drugih turistov na spletu kažejo, da bi lahko šlo za zastrupitev z metanolom. Številni namreč poročajo, da bi lahko turisti pred smrtjo uživali alkoholne pijače z dodatkom te smrtonosne snovi, ki se pogosto pojavi v nelegalnem alkoholu.

V bolnišnici je pristala tudi prijateljica 19-letne Biance Jones, Holly Bowles. Po besedah Albaneesa naj bi sicer Bowlesova dobro okrevala.

V bolnišnici je ob tem še ena Britanka, ministrstvo za zunanje zadeve Nove Zelandije je lokalnim medijem sporočilo, da se je z metanolom morda zastrupil tudi eden od njihovih državljanov, nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve pa je sporočilo, da je v bolnišnici pristal tudi eden od njihovih državljanov, a da je v stabilnem stanju. Ni jasno, koliko drugih naj bi se še zastrupilo.

Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da "pozorno spremlja" situacijo v zvezi z ameriško žrtvijo. Poudarili so, da morajo lokalne oblasti ugotoviti vzrok smrti. Avstralske, novozelandske in britanske oblasti pa so svoje državljane opozorile, naj bodo previdni pri uživanju alkohola v Laosu.

Hostel Nana Backpacker, kjer sta bivali Avstralki, je zaradi policijske preiskave zaprt. Vodja hostela je za AP News povedal, da sta bili dekleti eni od več kot 100 gostov v hostelu, ki so tam prejeli brezplačne laoške vodke. Dvojica se je nato odpravila ven, je dejal in dodal, da noben drug gost ni poročal o zdravstvenih težavah. Upa, da bo preiskava "oprala ime hostela".

V začetku leta je po zaužitju alkoholnih pijač z dodatkom metanola v Indiji umrlo najmanj 57 ljudi. O podobnih primerih množične zastrupitve so poročali tudi drugod, od Filipinov do Peruja. O številnih primerih zastrupitve so na območju Indonezije poročali tudi v preteklih letih, vendar pa so se z metanolom le redko zastrupili turisti.