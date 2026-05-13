Po domnevni smrti zaradi norovirusa Francija 1700 ljudem zavrnila izkrcanje

Več kot 1700 potnikov in članov posadke je obtičalo na ladji Ambassador Cruise Line, ki je privezana v francoskem mestu Bordeaux, poroča France 24. Francoske oblasti so jim namreč po smrti 90-letnega potnika zavrnile možnost izkrcanja.

Moški naj bi umrl zaradi okužbe z norovirusom – zelo nalezljive oblike gastroenteritisa, ki povzroča bruhanje in drisko. Še okoli 50 ljudi naj bi že kazalo simptome okužbe, so sporočili zdravstveni uradniki.

Večina potnikov na križarki sicer prihaja iz Velike Britanije ali Irske, v francosko pristanišče pa so prispeli v torek.

Ladja, ki je 6. maja zapustila Shetlandske otoke, se je pred tem ustavila v Belfastu, Liverpoolu in Brestu, iz Bordeauxa pa bi morala kreniti proti Španiji.