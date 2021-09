Po Dunaju bodo kmalu vozili le električni taksiji

Kot so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, je graško podjetje Easelink razvilo sistem polnjenja, s katerim želijo taksi podjetjem olajšati prehod na električne avtomobile. Gre za polnjenje, pri katerem voznik avtomobila ne priklopi na polnilnico, temveč bo avto, ki je na podvozju opremljen s spojnikom, zgolj s pritiskom na gumb povezal s polnilno ploščo na tleh.

Sistem sta do sedaj podprla Gradec in avstrijska prestolnica, v kateri bodo v prihodnjih dveh letih postavili osem polnilnih mest in zagotovili 56 vozil, opremljenih s to tehnologijo.

"Plošča je v bistvu polnilna točka, ki se polni enako kot ostali polnilni stebri. Elektrika potuje iz omrežja in nato avtomatsko s plošče v avtomobil," je povedal ustanovitelj podjetja Easelink Hermann Stockinger. S pomočjo te plošče bodo lahko vozniki napolnili taksi, ne da bi zapustili avto ali iskali električno polnilnico.