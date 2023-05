Po dveh desetletjih bodo v Haagu objavili sodbo Simatoviću in Stanišiću

Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu bo v sredo po dveh desetletjih od začetka sodnih postopkov objavil dokončno sodbo nekdanjemu vodji srbske varnostne službe Franku Simatoviću in njegovemu namestniku Jovici Stanišiću, ki sta obtožena vojnih zločinov na Hrvaškem in v BiH med letoma 1991 in 1995.

Sodni senat je 30. junija 2021 Stanišića, nekdanjega vodjo srbske Službe državne varnosti (SDB), in Simatovića, nekdanjega poveljnika enote za posebne operacije te tajne službe, obsodil na 12 let zapora. Obsodili so ju zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti, ki jih je po zavzetju Bosanskega Šamca v BiH aprila 1992 proti bošnjaškemu in hrvaškemu prebivalstvu izvedla srbska paravojaška skupina Rdeče baretke. Sodniki so tudi potrdili, da sta zagotavljala praktično pomoč – ki je bistveno vplivala na izvršitev zločinov – z usposabljanjem in napotitvijo pripadnikov posebnih enot SDB in lokalnih Srbov iz Bosanskega Šamca za sodelovanje pri zavzetju te občine.

icon-expand Simatović in Stanišić FOTO: AP

Nista pa bila obsojena za načrtovanje vojnih zločinov, saj sodišče ni nedvomno ugotovilo, da sta sodelovala pri skupnem zločinskem podvigu, katerega cilj je bila trajna in nasilna odstranitev nesrbskega prebivalstva iz delov BiH in Hrvaške, kot je to trdilo tožilstvo. Obtožnica ju je namreč bremenila, da sta med vojno na območju nekdanje Jugoslavije med letoma 1991 in 1995 "usmerjala, organizirala, financirala, urila in oskrbovala" posebne oborožene enote srbske varnostne službe in druge srbske sile. Med njimi so bile paravojaške enote, kot so Rdeče baretke, Škorpijoni in Tigri pokojnega Željka Ražnatovića Arkana, ki so zagrešile zločine med vojno v BiH in na Hrvaškem. V obtožnici je navedeno, da sta sodelovala pri združenem zločinskem podvigu na čelu s tedanjim srbskim predsednikom Slobodanom Miloševićem z namenom, da bi odstranili večino Bošnjakov in Hrvatov iz delov BiH in Hrvaške.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Sodniki so kot dokazano sprejeli, da je skupni zločinski podvig obstajal, obsojenca sta zanj vedela, a po njihovi presoji v njem nista sodelovala. Na sodbo na ponovljenem sojenju leta 2021 se je pritožila obramba, ki zahteva oprostilno sodbo ali skrajšanje zaporne kazni za oba obsojenca. Pritožilo se je tudi tožilstvo, ki zahteva, da ju spoznajo kriva tudi za druge zločine v BiH in na Hrvaškem. Zanju zahteva višjo kazen. Postopek proti Simatoviću in Stanišiću, ki je z 20 leti najdaljši v zgodovini haaškega sodišča, se je začel leta 2003, ko je tožilstvo Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu vložilo obtožnico proti njima. Istega leta so ju srbske oblasti prijele v operaciji po umoru srbskega premierja Zorana Đinđića in ju izročile sodišču. Oba sta se izrekla za nedolžna. Prvo sojenje se je začelo junija 2009, maja 2013 so ju oprostili, ker ni bilo dovolj dokazov, da sta srbske enote na Hrvaško in v BiH pošiljala z namenom, da bi zagrešile vojne zločine. V prizivnem postopku je sodišče decembra 2015 v oprostilni sodbi razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.