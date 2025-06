Po dveh desetletjih se bodo Firence le znebile 'kovinske pošasti'

Žerjav je bil sicer tam postavljen z namenom; v začetni fazi neprestane širitve muzeja so namreč z njim dvigovali številne težje elemente, a sčasoma je začel izgubljati svojo koristnost, poroča Guardian . Kljub temu, da žerjav uporabljali vse redkeje in da se je skozi leta zvrstilo več poskusov odstranitve več kot 60 metrov visoke železne konstrukcije, ki jo je bilo videti tudi več kilometrov iz mesta, pa je žerjav na trgu ostal obstal skoraj dve desetletji.

Kontroverzni žerjav, ki so ga številni opisali kot "kovinsko pošast", v središču toskanske prestolnice stoji že od leta 2006. Takrat so ogromen kovinski delovni stroj postavili nasproti galerije Uffizi, ki slovi po dovršenih umetninah italijanske renesanse.

Sčasoma je postal žerjav tarča posmeha - na Instagramu so s tem namenom ustvarili celo poseben profil - in tudi simbol počasne italijanske birokracije. Glavni dejavniki, ki so zavirali njegovo odstranitev, so bili visoki stroški in dovoljenja, ki jih zahtevajo različne ravni oblasti.

A "kovinska pošast" naposled le zapušča svoje večletno prebivališče. Po pozivu ogorčenega direktorja galerije Uffizi Simona Verdeja so se namreč nekateri mestni podjetniki odločili, da s skupnimi močmi pokrijejo račun za demontažo žerjava. Ta se bo začela 16. julija, zaključek pa nameravajo s praznovanjem na terasi galerije Loggia dei Lanzi obeležiti pet dni kasneje. Dogodka se namerava udeležiti tudi italijanski minister za kulturoAlessandro Giuli.