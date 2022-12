Po dveh dneh našli ribiča, ki je izginil na morju

43-letni David Soares je kot že mnogokrat odšel na ribolov iz plaže Atafona na severu zvezne države Rio de Janeiro. Vendar se stvari niso iztekle kot ponavadi, saj je tok morja bil premočan in je njegov čoln spodneslo, on pa je padel v vodo.

''Zame je bilo prvih 10 minut najtežjih, ker sem se za vsako ceno želel vrniti v čoln, a je bil tok premočan in ga nisem mogel doseči,'' je pojasnil Soares. Ko se je sprijaznil s tem, da do čolna več ne more priti, si je slekel srajco in hlače ter se pustil odnesti vodi.