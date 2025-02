Po dveh letih in pol krvavih bojev padla še ena ukrajinska utrdba

Po dveh letih in pol bojev se zdi, da je padla še ena ukrajinska utrdba. Belogorovka, nekoč nepomembna vas na skrajnem zahodu Luganske oblasti, je dolgo časa varovala vzhodni bok mesta Seversk in preprečevala ruski prodor proti Slovjansku in Limanu. Danes so v popolnoma razrušeni vasi zaplapolale ruske zastave. A davek je bil ogromen.

OGLAS

Na pragu poletja 2022 je divjala bitka za mesti Lisičank in Severodoneck, takrat zadnji dve urbani središči pod nadzorom ukrajinskih sil v luganski oblasti. Ruska vojska je poskušala s prestopom reke Severski Doneck in osvojitvi Belogorovke priti za hrbet branilcem v omenjenih mestih in dokončno poraziti ukrajinsko vojsko v Lugansku. 5. maja zjutraj so po močnem topniškem obstreljevanju prve ruske enote prečkale reko pri vasi Dronovka, vendar so jih na drugi strani zaustavili ukrajinski tanki in uničili več oklepnikov. 8. maja je ruska vojska poskusila ponovno, tokrat v obsežnejši operaciji. Pri Belogorovki so zgradili pontonski most in vsaj dva bataljona sta bila nakopičena ob reki in pripravljena na prečkanje. Kot povedal eden od ukrajinskih poveljnikov za Newsweek, je ukrajinska 17. tankovska brigada na bregove reke poslala izvidniški odred, da spremlja rusko napredovanje. Rusi so kraju prečkanja reke poskušali ustvariti veliko dimno zaveso, da bi zamaskirali premike vozil na nasprotni breg.

Uničen ruski pontonski most na reki Severski Doneck FOTO: Twitter icon-expand

Toda ukrajinski droni so do takrat že locirali več pontonskih mostov in topništvu sporočili natančne koordinate. Sledilo silovito obstreljevanje prehodov in ruskega brega reke. Posnetki in fotografije so razkrili, da je bilo pri tem uničenih več deset ruskih oklepnikov. Ukrajinska stran je trdila, da celo 70, uničeni pa so bili tudi štirje mostovi. Ruska vojska je poskušala 12. maja postaviti še en pontonski most skozi reko, vendar je bil uničen tudi ta. Po osmih dneh bitke so se zadnje ruske enote vrnile na izhodiščne položaje. Po ocenah ameriškega Inštituta za preučevanje vojne naj bi ruska stran v bitki utrpela 485 mrtvih in ranjenih, več kot 80 kosov vojaške opreme pa je bilo uničene ali poškodovane. Ukrajinska stran pa je navajala številke okrog 1500 mrtvih vojakov. S skorajšnjo gotovostjo, glede na razpoložljive vire, je mogoče reči, da sta dva bataljona ruske vojske v bitki za mostišče na reki Severni Doneck takrat izgubila operativno sposobnost. Digitalni forenzični laboratorij Atlantic Council je takrat poročal, da je ruska vojska izgubila šest tankov, 14 oklepnikov, sedem amfibijskih oklepnikov MT-LB, pet drugih oklepnih vozil in vlačilec. Skupno naj bi bili na štirih mostiščih po ocenah Atlantic Council ob 73 vozil. Ukrajina je obranila reko, toda Lisičansk in Severodonecka sta vseeno padla pred koncem junija.

Rusko poveljstvo na odseku fronte pri Seversku je bilo od takrat deležno serijskih kritik vojaških blogerjev. Najprej zaradi neuspešne ofenzive. "Zadnja kaplja, ki je prelila breg moje potrpežljivosti, so bili dogodki okoli Belogorovke, kjer je zaradi neumnosti, poudarjam, zaradi neumnosti ruskega poveljstva zgorela vsaj ena bataljonska taktična skupina, morda dve," je zapisal Jurij Podoljak, sicer ukrajinski proruski bloger. Kritiziral je pomanjkanje opreme, orožja in ponavljanje starih napak s strani poveljstva. Znani bloger po vzdevkom Starši Edi je zapisal: "To ni kretenizem, ampak neposredna sabotaža." Neuspela operacija je zaustavila rusko napredovanje na severozahodu doneške oblasti. Ruska vojska je sicer po padcu Lisičanska zasedla Belogorovko, vendar le za kratek čas, saj so jo mesec dni kasneje ukrajinske sile ponovno osvojile in nato zgradile močne utrdbe v okolici vasi in na visokem jalovišču, ki nudi odličen pregled nad okolico. Neskončne laži in končna zamenjava Tekom let 2023 in 2024 so ruski vojaki in vojaški poročevalci večkrat neposredno pohvalili ukrajinske branilce v okolici Severska. Medtem ko je drugod ukrajinska obramba začela počasi popuščati, so tukaj odbili več ruskih napadov. Na ruski strani je enotam poveljeval generalpolkovnik Genadij Anaškin. Od njega in njegovih podrejenih naj bi v Moskvo in v roke dopisnih pogosto prihajale netočne, včasih tudi povsem izmišljene informacije o ruskih napredovanjih. Tako je bila Belogorovka večkrat osvojena, prav tako strateško pomembna vas Verhinkokamjanskaje in vzpetine v njeni bližini. Rusi so se približevali Seversku tudi z juga. Toda vse to so bile neresnične informacije, ki so po mnenju kritikov poveljstva povzročile nepotrebne žrtve med ruskimi silami. Iz Moskve je novembra 2024 končno prišel ukaz o razrešitvi poveljnika. Na mesto Anaškina je 'stavka' (vrhovno poveljstvo) postavila Aleksandra Sančika. Sledile so čistke poveljstva skupine Jug in prvi resnični uspehi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Padec Belogorovke, kaj sledi? 24. in 25. februarja je ruskim silam končno uspelo zlomiti odpor ukrajinskih branilcev v vasi. Pri tem so po ruskih navedbah največjo vlogo odigrali borci 7. ločene motorizirane brigade, ki so s položajev zrinili 81. ukrajinsko brigado. Rusom je uspelo prodreti iz treh smeri, severa, vzhoda in najpomembneje z juga, kjer so skoraj obkolili jalovišče in prisilili branilce k evakuaciji položajev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za nadaljevanje ruskega napredovanja na območju morajo njihove sile eliminirati oporišča na vzpetinah severno od vasi Verhinkokamjanskaje, ki jih drži ukrajinska 118. brigada teritorialne obrambe, medtem ko so vzhodne utrdbe glede na zadnje geolokacije vendarle zasedli. Naslednji cilj bosta tako verjetno vasi Grigorovka in Serebrjanka. Tako bi zavarovali severne pristope k Seversku. Šele po padcu te naselbine se bo lahko ruska vojska usmerila proti zahodu - Limanu in Slovjansku. Pot do tja pa je posuta s številnimi novim krvavimi bitkami za obe strani.