Po dveh letih jelen končno osvobojen pnevmatike

Jelen, ki je dve leti preživel z avtomobilsko pnevmatiko okoli vratu, je končno prost. Uradnikom za prosto živeče živali v ameriškem Koloradu je ta teden v četrtem poskusu le uspelo odstraniti oviro iz kavčuka.

Uradniki za prosto živeče živali v Koloradu so sporočili, da je jelen, ki je z avtomobilsko pnevmatiko okoli vratu po svetu taval vsaj dve leti, končno osvobojen. Štiri leta in pol starega in 270 kg težkega jelena so v soboto zvečer opazili pri Pine Junctionu jugozahodno od Denverja in ga uspavali, so sporočili iz organizacije Colorado Parks and Wildlife. To je bil že četrti poskus v zadnjem tednu, ko so skušali uradniki za divje živali jelena ujeti in mu pomagati.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da bi odstranili pnevmatiko, so morali uradniki jelenu odrezati rogovje, saj niso mogli prerezati jekla v pnevmatiki. "Raje bi prerezali pnevmatiko in pustili rogovje, vendar je bila situacija dinamična in pnevmatiko smo morali odstraniti," je dejal Scott Murdoch.

icon-expand Reševanje jelena FOTO: Twitter- CPW NE Region

Murdoch in njegov sodelavec Dawson Swanson sta ocenila, da se je jelen z odstranitvijo pnevmatike, rogov in naplavin v pnevmatiki osvobodil približno 16 kilogramov. Prav tako sta bila presenečena, ko sta videla, da je jelenov vrat po dveh letih drgnjenja ob pnevmatiko v dobrem stanju. "Dlake so bile nekoliko odrgnjene, imel je majhno odprto rano, sicer pa je bilo vse v redu," je dejal Murdoch. "Pravzaprav sem bil zelo šokiran, ko sem videl, kako dobro je videti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke