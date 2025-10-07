Svetli način
Tujina

Po dveh letih konflikta znova tečejo mirovna pogajanja

Gaza/Šarm el Šejk, 07. 10. 2025 06.41 | Posodobljeno pred 14 minutami

Avtor
STA , M.V.
Minevata dve leti od vdora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito ofenzivo na Gazo. Ta je zahtevala več deset tisoč življenj, povzročila humanitarno krizo in opustošila enklavo. Ob mednarodnem pritisku so mirovna prizadevanja dobila nov zagon z načrtom ZDA, o katerem naj bi se danes v Egiptu nadaljevali pogovori med stranema in posredniki.

06.56

Mirovni pogovori v Egiptu

V Egiptu so stekli pogovori o mirovnem načrtu za Gazo. Ti se danes nadaljujejo in bi lahko trajali nekaj dni.

Konflikt v Gazi je sprožil vdor Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, v katerem so borci tega palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. Izraelska vojska je v odzivu sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, doslej pa je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 67.000 Palestincev.

Po dveh letih napadov je Gaza že povsem opustošena. Večmesečne blokade dobave pomoči in oviranje razdeljevanja pa so privedli do humanitarne katastrofe in lakote. Kljub ogromnemu številu smrtnih žrtev, med katerimi so tudi voditelji Hamasa, Izrael še ni dosegel poglavitnega cilja ofenzive, in sicer uničenja tega gibanja.

Hamas in Izrael sta doslej sklenila le dva dogovora o prekinitvi ognja, ki pa nista pripeljala do trajne rešitve spora. Mirovna prizadevanja so prejšnji teden vendarle dobila nov zagon, ko je predsednik ZDA Donald Trump predstavil nov načrt za končanje konflikta, ki predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Izrael je načrt že podprl. Hamas pa je v odzivu sporočil, da je pripravljen izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj. V Egiptu so medtem v ponedeljek stekli pogovori o mirovnem načrtu za Gazo. Ti se danes nadaljujejo in bi lahko trajali nekaj dni, ob sklicevanju na vire poroča ameriški CNN.

