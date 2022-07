Po dveh letih se je zbudila iz kome in identificirala človeka, ki jo je skoraj ubil

Ko so 51-letno Wando Palmer junija 2020 našli na njenem domu blizu Cottagevilla v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija, je bila tako brutalno pretepena, da so policisti mislili, da je mrtva. Zdaj, več kot dve leti pozneje, se je zbudila iz kome in identificirala svojega napadalca – brata Daniela.

10. junija 2020 so sosedje našli Wando Palmer nezavestno na njenem domu, v bivalni prikolici v Ravenswoodu v Zahodni Virginiji. Sedela je na kavču, s hudimi poškodbami, ki jih je povzročilo nekaj ostrega, verjetno sekira ali mačeta. Šerif okrožja Jackson Ross Mellinger je za CNN povedal, da je policija ob prihodu na kraj dogodka sprva mislila, da je ženska mrtva, vendar so kmalu zatem ugotovili, da je še vedno živa in plitvo diha. Predmeta, s katerim je bila napadena, niso nikoli našli. Ena priča je policiji povedala, da je v noči, preden so jo našli, na verandi prikolice videla Wandinega brata Daniela. Ta je bil ves čas eden od osumljencev, vendar pa policija ni imela dovolj trdnih dokazov, da bi ga lahko ovadila. Bili so brez telefonskih izpiskov, posnetkov nadzornih kamer ali prič. Pred nekaj tedni pa so policisti prejeli klic iz bolnišnice, da se je Wanda zbudila iz kome. Bila je slabotna, a toliko pri sebi, da je lahko povedala nekaj besed. Med razgovorom s policijo je navedla, da se spominja, da je bila napadena v prikolici. Na vprašanje, kdo jo je pretepel, je odgovorila: "Moj brat!" "S stališča preiskovalca je to izjemno redko. Mislim, da je to pravi dokaz njene vztrajnosti in moči," je povedal Mellinger. "Ko smo jo vprašali, zakaj bi jo Daniel napadel, je izjavila, da zato, ker je zloben," je še dodal. Policija je 55-letnega Daniela Palmerja aretirala v petek, obtožen je poskusa umora in namerne povzročitve poškodbe, piše v zapisniku, ki ga je pridobil CNN. Sodnik je zanj določil varščino v višini pol milijona dolarjev. Zdravstveno stanje Wande Palmer je stabilno, a še vedno ni sposobna imeti daljšega pogovora s policisti. Policijske kartoteke sicer kažejo, da ima Daniel nasilno preteklost, vendar pa zanika kakršno koli vpletenost v napad. Kot je dejal, v dneh pred napadom svoje sestre sploh ni videl.