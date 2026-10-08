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Po dveh smrtonosnih injekcijah se je zbudila: 'Kje sem in kdo ste vi?'

Nashville, 08. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Christa Pike

Christa Pike, ki je prejšnji teden preživela spodletelo usmrtitev z dvema odmerkoma pentobarbitala, se je po več dneh v kritičnem stanju zbudila in začela govoriti. Njeni odvetniki pravijo, da so še v ponedeljek razumeli, da je možgansko mrtva in da naj bi naslednji dan odklopili aparate, nato pa se je zgodil nepričakovan preobrat. Ko se je Pike zbudila, je vprašala: "Kje sem in kdo ste vi?" Še vedno ima kognitivne težave, pljučnico, krvni strdek in močno otekli roki. Medtem je sodišče odredilo zavarovanje dokazov o spodleteli usmrtitvi, njeni odvetniki pa želijo preprečiti, da bi jo Tennessee poskušal usmrtiti še enkrat.

Teden dni po spodleteli usmrtitvi Christa Pike ostaja v bolnišnici, vendar se je njeno stanje nepričakovano spremenilo.

Njena pravna ekipa je sporočila, da se je v zbudila in začela govoriti. Odvetnik Randy Spivey je povedal, da so še v ponedeljek zvečer situacijo razumeli, kot da je Pike možgansko mrtva in da naj bi naslednji dan odklopili aparate za vzdrževanje življenjskih funkcij.

Toda v torek se je, kot je dejal, "na presenečenje vseh" zbudila in začela govoriti. Njeno prvo vprašanje naj bi bilo: "Kje sem in kdo ste vi?"

Pozneje je začela postavljati dodatna vprašanja. Med drugim je spraševala tudi o družini Colleen Slemmer, 19-letnice, zaradi katere umora je bila obsojena na smrt.

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Še vedno ima resne zdravstvene težave

Preobrat ne pomeni, da je Pike okrevala. Po navedbah njenih odvetnikov ima še vedno kognitivne motnje in govori omejeno. Ni še jasno, v kolikšni meri se bo njen govor povrnil. Ima tudi pljučnico in krvni strdek v eni od rok ter še ne more požirati. Obe roki in dlani sta močno otekli. Odvetniki prav tako ne vedo, ali se ji bo funkcija rok povrnila.

Spivey je otekanje opisal kot izjemno in dejal, da so bile njene dlani videti, kot bi napihnili kirurško rokavico. "Christo čaka dolga pot okrevanja," je dejal.

Odvetniki so opisali tudi njeno prebujanje. Pike naj bi se zbudila v bolnišnici z dihalno cevko v grlu, obkrožena z ljudmi, ki jih ni poznala. Bila naj bi "jezna in zmedena".

Spivey je dejal, da še ne vedo, kakšne posledice bo dogajanje pustilo na njenem duševnem stanju. Po njegovih besedah ima sicer še vedno kognitivne težave, vendar se zaveda, kaj se ji je zgodilo. Njeni odvetniki so povedali tudi, da je Pike pred usmrtitvijo ekipi celo pomagala pri iskanju vene ter bila do osebja prijazna in vljudna.

Christa Pike
Christa Pike
FOTO: AP

Preživela dva odmerka pentobarbitala

Pike so prejšnjo sredo poskušali usmrtiti s pentobarbitalom. Prejela je dva odmerka zdravila, namenjenega usmrtitvi, vendar je preživela. Nato so jo iz zapora odpeljali v bolnišnico in začeli reševati njeno življenje.

Strokovnjaki, s katerimi je govoril BBC, primer opisujejo kot izjemen. Kriminologinja in profesorica na pravni fakulteti Fordham Deborah Denno, ki raziskuje smrtno kazen, je dejala, da je bila nad razpletom "popolnoma osupla". V preteklih primerih, ko so obsojenci preživeli poskus usmrtitve, ekipi praviloma ni uspelo pravilno vstaviti intravenskega dostopa in zdravila niso bila aplicirana, je pojasnila.

"Ona je edina oseba, ki so ji dejansko vbrizgali neko vrsto toksina," je dejala Denno. "Naredili so vse, kar naj bi naredili v okviru postopka usmrtitve, pa preprosto ni delovalo. To se še nikoli ni zgodilo."

Sodišče odredilo zavarovanje vseh dokazov

Medtem se pravni boj zaradi spodletele usmrtitve nadaljuje. Sodišče je ugodilo zahtevi odvetnikov Pike, da mora država ohraniti širok nabor dokazov o postopku.

Med njimi so fizični dokazi, kot so intravenske cevke, brizge in medicinska dokumentacija, pa tudi komunikacija pristojnih in videoposnetki nadzornih kamer, povezani z usmrtitvijo.

Odprto pa ostaja tudi vprašanje - jo lahko Tennessee poskuša usmrtiti še enkrat? To vprašanje za zdaj ostaja odprto. Odvetniki Pike želijo preprečiti drugi poskus usmrtitve in si prizadevajo, da bi njeno smrtno kazen spremenili v dosmrtni zapor.

Tennessee trenutno nima izdanega naloga za nov poskus usmrtitve. 

Ameriško vrhovno sodišče v preteklosti drugega poskusa usmrtitve ni nujno preprečilo. Leta 2024 je denimo Alabami dovolilo ponovno usmrtitev Kennetha Eugena Smitha, potem ko ga dve leti prej niso uspeli usmrtiti s smrtonosno injekcijo. Pri drugem poskusu je država uporabila drugo metodo. 

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