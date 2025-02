Po dveh tednih našli kabino tovornjaka, ki ga je 'požrla' luknja na cesti

Na Japonskem so dva tedna po grozljivi nesreči, ko je jama, ki je kar naenkrat zazijala sredi ceste, požrla tovornjak s 74-letnim voznikom, vendarle našli kabino vozila. Obtičala je sredi pet metrov široke kanalizacijske cevi. Do nje ne morejo priti, saj je zaradi močnega toka in visokih vsebnosti strupenih plinov v zraku prenevarno.