Tujina

Po dveh ubojih mesto zapušča prvi obraz operacije, prihaja mejni car

Minneapolis, 27. 01. 2026 07.31 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Gregory Bovino

Po tem, ko so zvezni agenti za priseljevanje minuli konec tedna v Minneapolisu ubili še enega ameriškega državljana, se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da bo operacije na terenu prevzel Tom Homan, v javnosti znan kot 'mejni car'. Mesto medtem zapuščajo vodja mejne policije Gregory Bovino in nekateri njegovi agenti.

Odločitev o zamenjavi vodje terenskih operacij bi lahko po pisanju medijev v praksi pomenila spremembo tona Bele hiše in manj agresivne ukrepe zveznih agentov v Minneapolisu.

Poveljnik mejne policije, ki je postal prvi obraz operacije agencije za priseljevanje v Minneapolisu, se vrača v svojo prejšnjo službo v Kalifornijo. Mesto zapuščajo tudi nekateri njegovi agenti.

Protestniki so se v ponedeljek zvečer zbrali pred hotelom, kjer je bival Gregory Bovino, in se spopadli s policijo.

V mestu je napeto že več tednov, razmere pa so se dodatno zaostrile minuli konec tedna, ko so zvezni agenti ubili 37-letnega medicinskega tehnika Alexa Prettija, ameriškega državljana.

Preberi še Po novem uboju pozivi k neodvisni preiskavi. Trump: Gledamo, preverjamo vse

Nekateri visoki uradniki Trumpove administracije, vključno z Bovinom, ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem in Trumpovim svetovalcem Stephenom Millerjem, so poskušali prikazati Prettija kot domačega terorista, ki naj bi želel napasti agente. Noemova je trdila, da se je agentom približal s pištolo in se agresivno vedel, čeprav posnetki s kraja dogodka kažejo drugačno zgodbo. Moški je imel namreč v roki telefon in ne pištole, agent pa naj bi ga razorožil, še preden so se zaslišali streli.

Alex Pretti je minuli konec tedna umrl pod streli zveznih agentov. Gre za drugo žrtev po uboju mame treh otrok Renee Good.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Po oceni dopisnice Sky News iz ZDA Marthe Kelner odhod Bovina iz Minneapolisa pomeni pomembno odločitev. Bovino je namreč nadzoroval zvezne agente, ki so izvajali aretacije nezakonitih priseljencev v mestu. Bovino je bil izjemno aktiven tudi na družbenih omrežjih, kjer je redno snemal racije in objavljal promocijske videoposnetke, ki prikazujejo dejanja njegovih agentov. V zadnjih tednih je vzbudil tudi pozornost nemških medijev, ki so opozorili na njegova oblačila, ki spominjajo na tista iz obdobja nacizma.

Preberi še Olivno zelen plašč ameriškega uradnika dviguje obrvi

NBC je poročal, da naj bi bil ameriški predsednik Donald Trump zaskrbljen zaradi dogajanja v mestu, v ponedeljek pa je po telefonu govoril z županom Jacobom Freyem in guvernerjem Minnesote Timom Walzom.

Kot je kasneje zapisal na omrežju Truth Social, sta z guvernerjem na isti valovni dolžini, kar zadeva sodelovanje v zvezi z vprašanjem nezakonitih priseljencev. Trump naj bi guvernerju zagotovil, da bo urad za kazenske preiskave Minnesote lahko izvedel neodvisno preiskavo streljanj, in se strinjal, da bo preučil možnost zmanjšanja števila zveznih agentov v Minnesoti.

V Minneapolis bo zdaj odpotoval t. i. mejni car Tom Homan, ki bo prevzel operacije na terenu.

K spremembi pristopa v Minnesoti so v zadnjih dneh pozivali tudi nekateri republikanci. Senator Ted Cruz je v svojem podcastu ocenil, da bi morala biti Trumpova administracija "bolj premišljena".

Prizore v Minneapolisu je obsodila tudi nekdanja Trumpova zaveznica Marjorie Taylor Greene, ki se je s predsednikom sprla zaradi njegovega ravnanja z dosjeji Epstein.

