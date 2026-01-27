Po dveh ubojih mesto zapušča prvi obraz operacije, prihaja mejni car

Odločitev o zamenjavi vodje terenskih operacij bi lahko po pisanju medijev v praksi pomenila spremembo tona Bele hiše in manj agresivne ukrepe zveznih agentov v Minneapolisu. Poveljnik mejne policije, ki je postal prvi obraz operacije agencije za priseljevanje v Minneapolisu, se vrača v svojo prejšnjo službo v Kalifornijo. Mesto zapuščajo tudi nekateri njegovi agenti. Protestniki so se v ponedeljek zvečer zbrali pred hotelom, kjer je bival Gregory Bovino, in se spopadli s policijo.

V mestu je napeto že več tednov, razmere pa so se dodatno zaostrile minuli konec tedna, ko so zvezni agenti ubili 37-letnega medicinskega tehnika Alexa Prettija, ameriškega državljana.

Nekateri visoki uradniki Trumpove administracije, vključno z Bovinom, ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem in Trumpovim svetovalcem Stephenom Millerjem, so poskušali prikazati Prettija kot domačega terorista, ki naj bi želel napasti agente. Noemova je trdila, da se je agentom približal s pištolo in se agresivno vedel, čeprav posnetki s kraja dogodka kažejo drugačno zgodbo. Moški je imel namreč v roki telefon in ne pištole, agent pa naj bi ga razorožil, še preden so se zaslišali streli.

Alex Pretti je minuli konec tedna umrl pod streli zveznih agentov. Gre za drugo žrtev po uboju mame treh otrok Renee Good. FOTO: Profimedia

Po oceni dopisnice Sky News iz ZDA Marthe Kelner odhod Bovina iz Minneapolisa pomeni pomembno odločitev. Bovino je namreč nadzoroval zvezne agente, ki so izvajali aretacije nezakonitih priseljencev v mestu. Bovino je bil izjemno aktiven tudi na družbenih omrežjih, kjer je redno snemal racije in objavljal promocijske videoposnetke, ki prikazujejo dejanja njegovih agentov. V zadnjih tednih je vzbudil tudi pozornost nemških medijev, ki so opozorili na njegova oblačila, ki spominjajo na tista iz obdobja nacizma.