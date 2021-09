Po dveh urah zatišja vulkan na La Palmi ponovno bruha

Vulkan na španskem otoku La Palma, ki je v prejšnjem tednu uničil več kot 500 zgradb, več kot 6000 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove, je v ponedeljek po kratkem zatišju ponovno začel bruhati pepel, dim in lavo. Znanstveniki so že predhodno opozorili, da je še prezgodaj za razglasitev faze mirovanja vulkana, oblasti pa so prebivalcem ukazale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, da se izognejo nezdravim in strupenim hlapom, ki bodo nastali ob stiku lave z morsko vodo.

Prebivalci so po poročanju španskih medijev dejali, da se je po nekaj urah zatišja okoli 11. ure po lokalnem času iz vulkana Cumbre Vieja ponovno pričel dvigovati oblak belega dima. Inštitut za vulkanologijo je objavil grafikone, ki je prikazoval močan upad potresne aktivnosti na tem območju, toda po ponovni aktivnosti so morali javnosti sporočiti, da "potrjujejo tudi ponovni izbruh lave iz glavnega žrela". To se je zgodilo le dve uri zatem, ko so iz otoka poročali, da so se aktivnosti v vulkanu ustavile.

"Vulkan na La Palmi je vstopil v fazo nizke aktivnosti," so sporočili iz španskega Inštituta za geoznanost. "Bomo videli, kako se bo aktivnost razvijala v prihodnjih urah." "To, da je vulkan zdaj manj aktiven, še ne pomeni, da se to ne more spremeniti," pa je za zasebno špansko televizijo Anteno 3 povedal glavni raziskovalec inštituta Stavros Meletlidis.

Lokalni trgovci in prebivalci so že pričeli pometati tudi plast pepela, ki je padel na prestolnico otoka Santa Cruz de Las Palmas, sedaj pa so jim oblasti svetovale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, da se bodo lahko izognili strupenim plinom, ki se bodo sproščali ob stiku lave z vodo Atlantskega oceana. Ob stiku razbeljene lave z okoli 1000 stopinjami Celzija s slano morsko vodo bi se namreč lahko razvili tudi strupeni plini, opozarjajo tamkajšnje oblasti. Lava je zaenkrat od vode oddaljena 800 metrov.

Največ škode je povzročila lava, ki je 19. septembra pričela bruhati iz glavnega vulkanskega žrela. Uničila je 18 kilometrov cest, več kot 230 hektarjev zemlje, več kot 500 hiš, šole, cerkve in zdravstvene domove ter namakalno infrastrukturo za otoške nasade banan, ki tretjini prebivalcem na otoku zagotavlja delovna mesta. Španski nepremičninski portal Idealista je v ponedeljek škodo ocenil na približno 178 milijonov evrov. Od izbruha vulkana niso poročali o smrtnih žrtvah ali hudih poškodbah.