Po dvojnem umoru v Gospiću osumljenec napadel še policiste

Napad se je zgodil v priporni enoti policije v Gospiću, kjer je bil osumljenec pridržan. Informacijo je za Jutarnji.hr potrdila Liško-senjska policijska uprava.

Ker je osumljenec duševno bolan, so policisti na pomoč poklicali nujno medicinsko pomoč. Dali so mu pomirjevalo, poškodovanemu policistu pa so nudili tudi zdravniško pomoč.

Kmalu zatem je ista policijska ekipa osumljenca odpeljala v Karlovac, vendar ne na tožilstvo, temveč na psihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Karlovac, kjer so ga pridržali.