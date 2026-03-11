Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po dvojnem umoru v Gospiću osumljenec napadel še policiste

Gospić, 11. 03. 2026 13.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Umor v Gosipiću

47-letni moški, ki je osumljen umora svoje matere in babice v Gospiću, je napadel štiri policiste, ki bi ga morali peljati na zaslišanje na okrožno državno tožilstvo v Karlovcu. Pri tem je bil en policist lažje poškodovan.

Napad se je zgodil v priporni enoti policije v Gospiću, kjer je bil osumljenec pridržan. Informacijo je za Jutarnji.hr potrdila Liško-senjska policijska uprava.

Ker je osumljenec duševno bolan, so policisti na pomoč poklicali nujno medicinsko pomoč. Dali so mu pomirjevalo, poškodovanemu policistu pa so nudili tudi zdravniško pomoč.

Kmalu zatem je ista policijska ekipa osumljenca odpeljala v Karlovac, vendar ne na tožilstvo, temveč na psihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Karlovac, kjer so ga pridržali.

Spomnimo, 47-letnik je osumljen, da je včeraj, 10. marca 2026, s hladnim orožjem ubil svojo 70-letno mater in 98-letno babico, ki sta umrli na kraju dogodka. Nato je počakal, da je prišla policija in ga aretirala.

Preberi še Dvojni umor v Gospiću: moški naj bi ubil mamo in babico

Na kraju dogodka je bila opravljena preiskava, ki jo je vodila državna tožilka karlovške županije Vera Magdić Bižanović. Potrdila je, da je bilo eno truplo najdeno v hiši, drugo pa v greznici na dvorišču.

Po poročanju Net.hr se je pokojna 70-letnica že prej pritoževala nad težavami s sinom, sosedje pa so potrdili, da je bil moški znan po tem, da je bil agresiven do družine.

Policijski načelnik Nikola Milina je potrdil, da je bila omenjena oseba duševno motena, a je poudaril, da policija doslej nima podatkov o tem, da bi se v družini zgodila kakšna kazniva dejanja.

gospić moški napad policisti dvojni umor

Zakaj se novi iranski voditelj še ni pojavil v javnosti?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564