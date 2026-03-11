Po dvojnem umoru v Gospiću osumljenec napadel še policiste

Napad se je zgodil v priporni enoti policije v Gospiću, kjer je bil osumljenec pridržan. Informacijo je za Jutarnji.hr potrdila Liško-senjska policijska uprava.
Ker je osumljenec duševno bolan, so policisti na pomoč poklicali nujno medicinsko pomoč. Dali so mu pomirjevalo, poškodovanemu policistu pa so nudili tudi zdravniško pomoč.
Kmalu zatem je ista policijska ekipa osumljenca odpeljala v Karlovac, vendar ne na tožilstvo, temveč na psihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Karlovac, kjer so ga pridržali.
Spomnimo, 47-letnik je osumljen, da je včeraj, 10. marca 2026, s hladnim orožjem ubil svojo 70-letno mater in 98-letno babico, ki sta umrli na kraju dogodka. Nato je počakal, da je prišla policija in ga aretirala.
Na kraju dogodka je bila opravljena preiskava, ki jo je vodila državna tožilka karlovške županije Vera Magdić Bižanović. Potrdila je, da je bilo eno truplo najdeno v hiši, drugo pa v greznici na dvorišču.
Po poročanju Net.hr se je pokojna 70-letnica že prej pritoževala nad težavami s sinom, sosedje pa so potrdili, da je bil moški znan po tem, da je bil agresiven do družine.
Policijski načelnik Nikola Milina je potrdil, da je bila omenjena oseba duševno motena, a je poudaril, da policija doslej nima podatkov o tem, da bi se v družini zgodila kakšna kazniva dejanja.