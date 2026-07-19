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Po eksploziji med podajanjem bombe umrl še drugi moški

Beograd, 19. 07. 2026 08.14 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Srbska policija

Po smrti enega, ki je umrl na kraju detonacije v Starčevem, je pozneje v bolnišnici umrl še eden od trojice, ki si je na zabavi podajala ročno bombo. Tretji se še vedno bori za življenje.

Eksplozija ročne bombe v Starčevem v Srbiji je terjala še eno žrtev, poroča Telegraf.rs. Zaradi poškodb, ki jih je utrpel po tem, ko je v rokah njegovega prijatelja eksplodiralo eksplozivno sredstvo, ki si ga je na zabavi podajala trojica moških, je v bolnišnici dan pozneje umrl 40-letnik.

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30-letnik je, kot smo poročali, zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče kmalu po detonaciji, zdravniki pa se borijo, da bi rešili vsaj njunega tretjega prijatelja, ki je bil poškodovan v incidentu.

Tragedija se je zgodila med praznovanjem, ko se je trojica odločila, da si bo začela podajati ročno bombo. Med metanjem je eden od prijateljev aktiviral bombo, ta pa je eksplodirala.

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nekdo nov
19. 07. 2026 09.13
Naravna selekcija. se vsaj ne bodo razmnoževali.
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