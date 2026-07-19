Po eksploziji med podajanjem bombe umrl še drugi moški

Eksplozija ročne bombe v Starčevem v Srbiji je terjala še eno žrtev, poroča Telegraf.rs . Zaradi poškodb, ki jih je utrpel po tem, ko je v rokah njegovega prijatelja eksplodiralo eksplozivno sredstvo, ki si ga je na zabavi podajala trojica moških, je v bolnišnici dan pozneje umrl 40-letnik.

30-letnik je, kot smo poročali, zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče kmalu po detonaciji, zdravniki pa se borijo, da bi rešili vsaj njunega tretjega prijatelja, ki je bil poškodovan v incidentu.

Tragedija se je zgodila med praznovanjem, ko se je trojica odločila, da si bo začela podajati ročno bombo. Med metanjem je eden od prijateljev aktiviral bombo, ta pa je eksplodirala.